Grande Fratello, Pamela Petrarolo scatena le polemiche:" A Mariavittoria non frega niente di Tommaso"

L'ex Ragazza di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, che ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello il 10 febbraio scorso, è stata intervistata nel programma radiofonico "Non succederà più" in onda su Radio Radio, tornando a parlare della sua lunga avventura nel reality show.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: " Tommaso e MariaVittoria non dureranno, Helena è sempre stata presa da Lorenzo"

Pamela ha parlato anche dell coppie che si sono formate in questa edizione e le sue dichiarazioni hanno suscitato diverse polemiche, soprattutto in merito alla coppia formata da Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. La showgirl, infatti, ha affermato che alla dottoressa romana non importi nulla dell'idraulico toscano.

"A Mariavittoria di Tommaso non frega niente, ha capito che la ship l’avrebbe portata più lontana. Chi invece è molto preso è Tommaso , ha capito in Spagna che lei gli mancava e ha voluto iniziare questa relazione più importante. Mariavittoria è affezionata a Tommaso, ma non le interesse, si è avvicinata perché ha capito quanto è forte. Lei diceva sempre che lui era troppo giovane, che non voleva una relazione. Poi l’abbiamo vista tanto vicina a Javiere poi ad Alfonso e secondo me lui le piaceva parecchio, ma per evitare le critiche ha voluto la strada più semplice, anche se non prova niente. Loro secondo me sono la coppia fuori non dureranno, ma non per colpa di Tommaso."

Le parole della Petrarolo hanno subito scatenato i sostenitori della coppia "Tommavi" e la showgirl ha scelto di replicare ai tanti commenti che ha ricevuto:

"Nn è cattiveria è percezione . È proprio perché voglio bene ad entrambi che non vedo Mavi così presa come lo è Tommaso per lei. Detto questo se poi tra loro durerà meglio così io ne sarei felicissima. E non solo io penso questo ma anche la nonna, le persone vicine a lui. Non è cattiveria è presa di coscienza“.

L'ex gieffina ha parlato, naturalmente anche del suo lungo percorso in reality show in cui ha partecipato, inizialmente come unico concorrente, insieme alle amiche e ex compagne d'avventura nel programma cul di Gianni Boncompagni, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere:

"Sono uscita al quarto mese finito, sono rientrata dopo una settimana e ho fatto un altro mese e mezzo, non sono stata fortunatissima per alcune questioni legati alla mia famiglia, ma posso dire con certezza che la finale me la meritavo. Ero un po’ quel personaggio che non aveva schieramenti, stavo con chi ritenevo giusto in quel momento, tutti puntano sulle ship e riescono a sopravvivere di più in un contesto come quello del reality. Io ho una famiglia serena, realizzata, quindi il mio obiettivo era prendere una fetta di pubblico che non mi conosceva e fare un’esperienza che in futuro mi potrebbe dare una possibilità in più nel nostro lavoro così precario. Sono uscita per cause di forza maggiore, come ho già spiegato. Ho mio papà in ospedale, con la broncopolmonite, lui è immunodepresso quindi non me la sono sentita di rischiare e ho abbandonato"

Parlando di un'altra coppia, molto discussa, quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Pamela ha dichiarato:

"Shaila e Lorenzo dividono il pubblico, sono quella ship che appassiona le persone che amano vivere con grande intensità una storia d’amore e poi c’è l’altra metà di coloro che non sopportano e non tollerano quell’atteggiamento spavaldo e senza ritegno, le critiche sono state abbastanza crudeli. Posso capire che ci sia una giusta valutazione nel comportamento di questa coppia quando si dice che a tratti sono stati anche autodistruttivi come coppia, perché se ne sono detti di tutti i colori nonostante si amassero. In molti si sono chiesti perché in un contesto come quello del Grande Fratello dove non hai problemi in realtà sono così ossessionati da questa relazione? Perché loro combattono tra il gioco e la relazione."

Parlando infine di Helena Prestes e Javier Martinez, l'ex gieffina ha dichiarato che la modella brasiliana, in realtà è sempre stata presa unicamente da Lorenzo:

"Helena è una ragazza che da subito ha fatto percepire quanto fosse fondamentale avere un punto di riferimento maschile, ha avuto tante mancanze ed è stata abituata ad arrangiarsi da sola sin da subito. Era molto presa da Lorenzo e non le è mai passata, se l’è fatta passare per forza. Credo che abbia un coinvolgimento sincero nei confronti di Javier, ma non credo a quello di lui perché ha cambiato troppe volte obiettivo è credo che stia ancora sotto per Shaila."

