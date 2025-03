Grande Fratello, Pamela Petrarolo promette vendetta: "Inganno, finzione, Il pubblico va rispettato, non tradito"

News VIP

L'ex Ragazza di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, che ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello il 10 febbraio scorso, ha annunciato sui social un "resa dei conti" a poche ore dalla 41esima puntata del reality.

L'ex Ragazza di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, che ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello il 10 febbraio scorso, ha annunciato sui social un "resa dei conti" a poche ore dalla 41esima puntata del reality.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio"

Non è chiaro chi vorrebbe affrontare Pamela e per qualche motivo ma su Instagram ha scritto un post molto eloquente, come se avesse scoperto qualche strategia da parte di un concorrente che è ancora nella Casa. Queste le parole della Petrarolo:

"Stasera ci sarà LA SEMIFINALE di #GrandeFratello e io sono carichissima. Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito.

Assisteremo alla cosiddetta “resa dei conti”? Chissà... 🔥 Io lo spero."

Vedremo se nell'appuntamento di questa sera, l'ex gieffina avrà modo di confrontarsi con qualche suo ex compagno d'avventura e cosa l'ha spinta a scrivere queste parole. La showgirl, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato di recente delle coppie che si sono formate quest'anno ed è stata particolarmente severa nei confronti di Mariavittoria Minghetti.

Secondo Pamela, Mariavittoria non sarebbe realmente interessata a Tommaso, ma avrebbe capito che la loro "ship" poteva aiutarla a proseguire nel gioco. Al contrario, Tommaso sembrerebbe molto coinvolto sentimentalmente. Per l'ex geiffina. Mariavittoria .prova un semplice affetto per Tommaso. Inizialmente, infatti, la ragazza avrebbe sostenuto che lui fosse troppo giovane e di non voler una relazione, eppure nel corso del tempo si sarebbe avvicinata a lui dopo aver compreso la sua forza nel gioco. Per evitare critiche, quindi, avrebbe preferito intraprendere con Tommaso la strada più sicura, nonostante non provi sentimenti reali per lui. Infine, Pamela ha dichiarato che loro relazione difficilmente durerà fuori dalla Casa, ma non a causa di Tommaso.

Grande Fratello, tutto pronto per la semifinale

Stasera ci aspetta la semifinale del reality show che concluderà questa lunga edizione lunedì 31 marzo prossimo. Sono tre i concorrenti già in finale: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. A loro si aggiungeranno altri due concorrenti tra Giglio, Helena, Chiara, Javier, MariaVittoria e Shaila Gatta. Chi vincerà l'edizione? Stando ai sondaggi e alle preferenze, non ci sarebbero molto dubbi: sembrerebbe infatti Zeudi la concorrente con il maggiore favore del pubblico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .