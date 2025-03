Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Mi dissocio dalle parole di Ilaria rivolte a Helena Prestes"

News VIP

L'ex Ragazza di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, che ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello il 10 febbraio scorso, si è dissociata dalle parole della sua amica Ilaria Galassi contro Helena Prestes.

Qualche giorno fa, Ilaria Galassi, tra l'ex di Non è La Rai, protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello, si è scagliata contro Helena Prestes, tra le sue ex compagne d'avventura nella Casa. Ilaria, che aveva avuto uno scontro molto acceso con la modella brasiliana, sembrava aver chiarito con Helena ma, una volta uscita dal reality show, forse vedendo video o ascoltando alcune dichiarazioni, è tornata a inveire contro la Prestes.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Penso che Helena sia un personaggio da reality, una donna piena di personalità, sensibilità e e lealtà"

Sui social la Galassi è esplosa contro Helena, chiedendo persino di rientrare nella Casa per affrontala faccia a faccia:

“Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese. Se voglio rientrare’ Guarda, solo per dare tre o quattro vaffan***o ad Helena, con tutto il cuore. Lo farei volentieri, perché mi sono trattenuta anche troppo, soprattutto da quello che vedo dall’esterno. Sono uscita, ma adesso potete pure chiedere di farmi rientrare. Se qualcosa si può fare, fate qualcosa. Io non ci posso credere che debba vincere Helena o Jessica. Perché Jessica ha avuto dei problemi, ma li abbiamo avuti tutti, ma lei si è studiata a tavolino varie situazioni già dal 16 settembre. Lei è una donna molto furba, io invece amo la lealtà e l’onestà. Mentre lei per quanto mi riguarda, per le mie percezioni, lei è molto furba, ma anche tanto."

A queste dichiarazioni, la sua amica ex inquilina, Pamela Petrarolo, si è dissociata nel corso di un'intervista rilasciata a Lollo Magazine.

"Mi dissocio, perché io con Helena ho un bel rapporto e ci vogliamo bene. Dunque, dissociarmi dalle parole di Ilaria è stato come rimarcare il mio pensiero positivo nei confronti di Helena. Penso che Helena sia un personaggio da reality, una donna piena di personalità, sensibilità e e lealtà. Lei è molto istintiva, anche se spesso ha peccato di ingenuità...".

Secondo l'ex gieffina, inoltre, le coppie nate nella casa del Grande Fratello non dureranno al di fuori compresa quella formatada ShailaGatta e Lorenzo Spolverato:

"Sono iniziate delle storie che ahimè non dureranno al di fuori. Troppe volte sono nate situazioni di scontro per alcune coppie e li ho trovati fragili nel gestire una relazione all’interno di una casa con altri concorrenti. Tuttavia, non ho mai messo in dubbio i loro sentimenti. Shaila e Lorenzo no, secondo me non riusciranno a portare avanti la storia! Spero di sbagliarmi… li ho visti soffrire entrambi per amore, anche se il più delle volte è stato un ferirsi".

La Petrarolo ha parlato anche dei due primi finalisti dell'edizione, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

"Lorenzo e Jessica per quello che hanno dato al reality, secondo i giudizi da parte del pubblico, sono due concorrenti che nel bene e nel male non si sono risparmiati. Un concorrente che non merita la finale è, sicuramente, uno degli ultimi arrivati. Semplicemente per il poco tempo che quest’ultimi hanno avuto a disposizione per farsi conoscere al cento per cento"

Nessun commento invece sulla questione è emersa giorni fa, ovvero di un distacco con Eleonora Cecere con cui, insieme ad Ilaria, Pamela ha partecipato come unico concorrente come le "Ragazze di Non è la Rai". Sembra infatti che tra le tre storiche amiche ci sia stata una frattura, in seguito a dei comportamenti di Eleonora che le altre due amiche non hanno gradito.

