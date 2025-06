Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha finalmente ritrovato il fratello scomparso da due anni e mezzo

News VIP

L'ex gieffina lo ha annunciato in diretta da Caterina Balivo nel corso dell'ultima puntata di La Volta Buona.

Momento toccante a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Ospite in studio Pamela Petrarolo, che ha condiviso con il pubblico una vicenda personale intensa e dolorosa: dopo oltre due anni e mezzo di silenzio, ha finalmente avuto notizie del fratello scomparso.

Pamela Petrarolo a "La Volta Buona": Ritrovato il fratello dopo due anni e mezzo di silenzio

La showgirl, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, lo ha raccontato in diverse occasioni facendo anche accorati appelli. La famiglia Petrarolo non ha mai nascosto il grande dolore di non avere più notizie del ragazzo, fratello della popolare showgirl romana.

Con la voce carica di emozione, Pamela ha raccontato:

"In piena notte i miei genitori sono stati svegliati da una telefonata. Non vedendo mio fratello da due anni, hanno subito pensato al peggio. Al telefono dicono che lo hanno ritrovato, ma mia mamma, spaventata e incredula, ha pensato fosse uno scherzo o una truffa. Allora ha detto: ‘Se è davvero mio figlio, fatemelo sentire’. A quel punto hanno messo il vivavoce e lui ha detto solo: ‘Ciao mamma’."

La showgirl ha spiegato che il fratello è vivo, sta bene, ma si trova agli arresti domiciliari, indagato per un presunto furto d’auto. Una notizia scioccante, appresa solo dopo tanto tempo e in circostanze del tutto inaspettate.

Caterina Balivo ha quindi chiesto ulteriori dettagli:"Lui adesso è agli arresti domiciliari, ma non a casa di vostra madre. Voi sapete dove si trova? Pamela ha quindi risposto, visibilmente scossa: "No, non sappiamo nulla. Non possiamo contattarlo, non ha un telefono. Quindi sarà lui, se vorrà, a cercare noi. Al momento, non abbiamo idea di dove sia esattamente o di come stia affrontando questa situazione."

L’unico contatto diretto è stato quel breve "ciao mamma", arrivato in una notte che ha messo fine a un’attesa estenuante, ma che ha anche aperto nuovi interrogativi.

"Siamo sollevati perché sappiamo che è vivo, ma il dolore del non sapere continua. Scoprire dai giornali i dettagli della sua situazione è stato ancora più difficile da digerire. Il non poter capire, il non poterlo sentire… è questa la cosa più brutta", ha concluso Pamela.

Ritrovato dopo due anni il fratello di Pamela Petrarolo #LVB pic.twitter.com/1AyJ6bpYi1 — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 19, 2025

