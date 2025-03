Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Ecco perché non deve vincere Zeudi Di Palma"

News VIP

La showgirl, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, ha dichiarato: "Ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo"

La semifinale del Grande Fratello ha lasciato strascichi non solo tra i concorrenti, ma anche tra gli opinionisti e gli ex volti del programma. Tra loro, Pamela Petrarolo, ex protagonista di Non è la Rai, che nei giorni precedenti alla puntata aveva promesso di esprimere forti critiche su alcuni gieffini, ritenendo la loro permanenza nella Casa immeritata.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "La vittoria di Zeudi rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web"

Sul suo profilo Instagram, Pamela si era mostrata carica ed entusiasta per la puntata, lasciando intendere che avrebbe fatto rivelazioni importanti:

“Stasera ci sarà la semifinale del Grande Fratello e io sono carichissima! Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta resa dei conti? Chissà… Io lo spero.”

Tuttavia, le aspettative della Petrarolo sono state deluse. Durante la semifinale, infatti, Alfonso Signorini non le ha dato spazio, impedendole di esprimere il suo punto di vista. Una decisione che l’ha lasciata profondamente insoddisfatta, tanto da spingerla a sfogarsi pubblicamente sui social.

Dopo essere rimasta in silenzio durante la diretta, Pamela ha deciso di dire la sua attraverso la sua rubrica social “L’Angolo di Malala". In un video pubblicato sui suoi canali, ha voluto chiarire il suo pensiero su uno dei concorrenti più discussi del reality, Zeudi Di Palma, e soprattutto sul comportamento del suo fandom.

“Sono un’attenta osservatrice e, in questi mesi, ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Devo ammettere che la stimo molto come concorrente, ma le critiche che voglio esprimere riguardano coloro che la sostengono per la vittoria.”

Pamela ha poi puntato il dito contro il fandom di Zeudi, accusandolo di essere eccessivamente aggressivo nei confronti degli altri concorrenti e degli opinionisti del programma:

“Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web.”

Nonostante le critiche, Pamela ha voluto sottolineare di non avere nulla di personale contro la gieffina, augurandole comunque il meglio per la finale:

“Detto questo, ci vediamo alla finale! Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, compresa Zeudi, a cui mando un abbraccio. Ciao da Malala.”

Le parole di Pamela Petrarolo hanno riacceso un dibattito molto attuale: quanto conta realmente il supporto dei fan nella vittoria di un reality?

Negli ultimi anni, sempre più spesso il vincitore di programmi come il Grande Fratello viene decretato non solo per il percorso fatto nella Casa, ma anche per la forza del proprio fandom sui social. E quando le dinamiche diventano tossiche, con insulti e attacchi agli altri concorrenti, il confine tra tifo e violenza verbale si assottiglia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .