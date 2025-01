Grande Fratello, Pamela Petrarolo commenta l'addio di Jessica Morlacchi: "Si è rovinata per gli uomini"

News VIP

Dopo l'addio di Jessica Marlocchi, Pamela Petrarolo si è sfogata, visibilmente dispiaciuta per la scelta dell’amica di lasciare il Grande Fratello.

Durante la puntata del Grande Fratello del 30 dicembre scorso, Pamela Petrarolo ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Alfonso Signorini, però, aveva precisato che, se Pamela fosse riuscita a risolvere rapidamente le sue problematiche, avrebbe potuto rientrare nel gioco e riprendere il suo percorso.

Grande Fratello, "Jessica ha perso la testa perché ha bisogno di sentirsi amata" l'analisi di Pamela

L'ex ragazza di Non è La Rai, risolto in parte alcune delicate questioni familiari, ha deciso di rientrare in gioco, proprio nella puntata in cui Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare volontariamente il reality, non trovandosi d'accordo con le scelte della produzione (che ha messo la cantante in nomination d'ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi).

Pamela, parlando dell'uscita di scena della cantante con cui aveva stretto un legame molto profondo, ha affermato che Jessica non avrebbe dovuto arrendersi, lasciandosi influenzare da situazioni legate agli uomini della Casa. Gli atteggiamenti sopra le righe della cantante, infatti, sarebbero riconducibili alla sua gelosia, prima verso Giglio, poi verso Luca Calvani.

“Jessica, sei proprio una str*nza, te lo dico. Una grandissima str*nza. Hai mollato, e non si molla! Te l’ha detto pure tuo padre: chi si ritira dalla lotta è una gran figlia di... Sai, dicono che sei cattiva, ma non è vero. Sei una donna che ha lottato per entrare al Grande Fratello, finalmente ce l’hai fatta ed eri entrata nel modo più figo: forte, divertente, talentuosa. E poi? Si è intrippata il cervello con gli uomini!”

Pamela ha sottolineato come Jessica abbia perso di vista il suo percorso personale, lasciandosi condizionare dai suoi sentimenti e dalla paura di essere sola:

“Con Giglio è cambiata, con Luca… ma chi gliel’ha fatto fare! Doveva pensare a se stessa, fare un viaggio interiore. Lei lo dice sempre: si infogna, si intrippa. Perde la testa perché ha bisogno di sentirsi amata.”

Secondo la Petrarolo, questa fragilità della Morlacchi deriva da un desiderio profondo di amore e appartenenza, una ricerca che l’ha portata a prendere decisioni poco lucide:

“È una donna buona, fragile, ma è stata scema a cadere in una trappola da cui non è più riuscita a uscire.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .