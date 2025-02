Grande Fratello, Pamela Petrarolo abbandona il reality show, annullato il televoto!

News VIP

Con un annuncio improvviso, la produzione del GF ha rivelato che Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare la Casa e che il televoto è stato annullato! Ecco cosa è successo!

Con un breve annuncio, la pagina ufficiale del Grande Fratello ha svelato che Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare il gioco e che per tale motivo il televoto che questa sera avrebbe portato all'eliminazione di un gieffino è stato annullato.

GF, Pamela Petrarolo ha abbandonato il gioco, televoto annullato

Un breve comunicato dalla produzione del GF ha svelato che l'ultima componente del trio di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. La gieffina aveva già abbandonato il programma poco prima dell'anno nuovo, affermando che "le sue figlie avevano bisogno di lei2 e che quindi desiderava essere a casa per sostenere la sua famiglia in un momento difficile.

Dopo poche settimane, tuttavia, la gieffina ha fatto ritorno nel programma tv condotto da Alfonso Signorini, ma lei e Ilaria Galassi hanno continuato il gioco come singole concorrenti, spezzando il sodalizio delle Non è la Rai. Ed esattamente come Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, anche Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare il gioco. Nel comunicato pubblicato dal GF si legge solo che questa decisione è stata presa per "motivi personali", senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Inoltre, riporta il comunicato, con l'uscita di Pamela Petrarolo dalla Casa, anche il televoto previsto per questa sera era annullato e tutti gli utenti che avevano espresso un voto tramite sms sarebbero stati rimborsati.

GF, Pamela Petrarolo fuori dai giochi: cosa succederà questa sera?

L'abbandono di Pamela Petrarolo e l'annullamento del televoto cambieranno sicuramente le dinamiche all'interno del programma tv. Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, andrà in onda la nuova puntata del GF e verrà annunciato il primo finalista di questa edizione. E' molto probabile che verrà svelato qualche dettaglio in più su ciò che ha spinto Pamela Petrarolo ad abbandonare il GF.

Come hanno svelato le Anticipazioni di questa sera, assisteremo anche ad alcune sorprese per Zeudi Di Palma, che potrà riabbracciare il fratello Giuseppe, dopo i dolorosi giorni in cui ha visto Helena Prestes e Javier Martinez diventare una coppia a tutti gli effetti. Anche i due gieffini saranno sottoposti a un confronto per scoprire come procede la loro storia. Infine, Jessica Morlacchi si esibirà per i suoi compagni.

