Grande Fratello, Pamela mette in guardia Helena da Zeudi, che ha ammesso di aver avuto un interesse per Javier

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, Zeudi ha confessato a Helena che aveva un'attrazione per Javier. La confessione ha indispettito la modella brasiliana. Pamela ha provato a analizzare la situazione spingendo la Prestes a distaccarsi dall'ex Miss Italia.

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, una nuova confessione ha movimentato gli equilibri tra i concorrenti. Zeudi Di Palma ha rivelato a Helena Prestes di avere inizialmente un'attrazione per Javier Martinez, dichiarando che nella sua clip di presentazione, aveva ammesso di essere interessata all'argentino e di non provare alcuna curiosità verso le altre donne della Casa.

Grande Fratello, la confessione di Zeudi a Helena: clima sempre più teso tra le due inquiline

Questa rivelazione, però, ha colto di sorpresa Helena, che si è sentita spiazzata e infastidita, mettendo in dubbio la sincerità di Zeudi nei suoi confronti.

La modella brasiliana, visibilmente indispettita, ha iniziato a riflettere sulle intenzioni dell’ex Miss Italia, soprattutto alla luce delle dinamiche che si erano create tra loro fin dall’inizio del programma. In questa delicata situazione, Pamela Petrarolo è intervenuta per cercare di analizzare quanto accaduto e mettere in guardia Helena, spingendola a mantenere le distanze da Zeudi.

Durante un confronto successivo con Ilaria Galassi, Pamela ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla questione, facendo emergere i suoi dubbi sulle reali motivazioni di Zeudi:

“A Zeudi è scappata una cosa importante, e ora Helena sta iniziando a riflettere. Non le è piaciuto scoprire che Zeudi, nella clip di presentazione, aveva dichiarato di essere attratta da Javier e di non provare interesse per nessuna donna. Questa rivelazione l’ha fatta pensare molto, soprattutto perché Zeudi le aveva detto altro. Helena deve stare attenta: io credo che a Zeudi di lei non importi davvero. Ha studiato tutto da fuori e l’ha puntata perché sapeva che era forte.”

Pamela ha continuato, criticando il comportamento di Zeudi e sottolineando come il suo interesse per Helena possa essere stato dettato più da una strategia che da un reale coinvolgimento emotivo:

“Non penso che ci sia un sentimento vero. Se fosse così, amore mio, non vai a baciare Alfonso. Questa rivelazione è stata illuminante per Helena, che sta finalmente aprendo gli occhi e capendo meglio le intenzioni di Zeudi.”

La situazione ha suscitato grande curiosità tra gli altri inquilini, che si sono divisi tra chi sostiene Helena e chi, invece, cerca di comprendere le ragioni di della Di Palma. Nel frattempo, il clima nella Casa si è fatto più teso, e i prossimi giorni potrebbero portare ulteriori sviluppi in questa vicenda che ha messo alla prova il rapporto tra le due concorrenti il cui legame, almeno fino ad oggi, è molto sostentuto dal popolo del web.

