La trentaseiesima puntata del Grande Fratello: due eliminati Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. In nomination Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti.

Ieri, lunedì 3 marzo 2025, è andata in onda la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. In apertura, c'è stato un intenso omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa ieri all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. L'attrice romana aveva partecipato nella terza edizione del Grande Fratello Vip e il figlio Paolo nella quarta. La puntata è ha riservato poche sorprese e soporifere dinamiche ormai agli sgoccioli. Dopo l'esito del primo televoto è stata eliminata Maria Teresa Ruta e successivamente Mattia Fumagalli, dopo una catena avvenuta tra i concorrenti salvi. In nomination sono andati Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti.

Grande Fratello: pagelle di lunedì 3 marzo, Signorini (8), Spolverato voto (3), Javier (8) ,Shaila (3)

Alfonso Signorini, voto 8

"Ci piace ricordare Eleonora con il sorriso, perché ce l'ha insegnato lei", Signorini ha voluto aprire la puntata con un ricordo molto sentito nei confronti di Eleonora Giorgi. "Il nostro programma è molto legato a Eleonora e a noi piace ricordarla cosi", ha proseguito Alfonso mostrando delle immagini dell'attrice romana nella Casa quando partecipò nel 2018 all'edizione Vip. Un bellissimo omaggio alla Giorgi che avrà fatto piacere senz'altro anche al figlio Paolo e che ha scelto come testimone del suo primogenito Gabriele avuto con Clizia Incorvaia, proprio il conduttore. Tornando al realty, Signorinisembra stia facendo il conto alla rovescia (insieme a noi) e che non veda l'ora di terminare questa edizione non particolarmente brillante e interessante. Nelle vesti di "opinionista" diverte di più che come conduttore e ogni tanto rilascia qualche sfilettata degna degli oneri del passato. Ps. non perde occasione di difendere Helena davanti alle consuete critiche di Beatrice Luzzi che nel programma pare veda solo atteggiamenti sbagliati di un'unica concorrente.

Lorenzo Spolverato voto (3)

Il segreto inconfessato e inconfessabile di Lorenzo Spolverato di cui si era parlato nelle anticipazioni è stata un inutile bolla di sapone ma che ha acconsentito il modello milanese di aver un bel blocco. Si è parlato anche della revoca della sua nomina da finalista in seguito ai suoi consueti atteggiamenti aggressivi e fuori luogo, tuttavia, è anche comodamente seduto sul suo divano con l'acquolina per le telecamere. La considerazione di Alfonso D'Apice in chiusura della puntata ci trova assolutamente d'accordo. Il campano ha fatto notare a Lorenzo che sfrutta ogni tipo di situazione per far parlare di sè, in questo caso con Chiara e una presunta gelosia di Shaila. Il modello milanese annaspa peché è evidente sia a corto di argomenti per ricentrarsi nel reality.

Javier (8)

Javier è stato interpellato sulla mancata presa di posizione durante la gita fuori porta in cui Helena si è scontrata con Shaila e poi con Lorenzo. Stando alla Gatta un uomo che non prende le difese della sua donna non è degno di essere un suo ipotetico compagno ma se il suo amato la insulta (come spesso fa Spolverato) è un vero amore passionale. Eppure lui, tante volte è stato chiaro. Non vuole dare spazio agli Shailenzo soprattutto quando vede tra loro una dinamica tossica e di conseguenza non si vuole accostare in nessun modo a questo tipo di persone. Javier e Helena, a differenza di Shaila e Lorenzo, si compensano e non mandano avanti riflessi di se stessi decisamente non sani elogiandosene anche.

Shiala (3)

Shaila si prende un bel tre per i motivi legati proprio a Javier che riesce a contestare come partner non rendendosi minimamente conto di quanto il suo, sia manipolatore egocentrico. Ora la ballerina e il modello dicono di essersi presi una pausa ma ovviamente non è cosi e hanno dato vita ad un altro spettacolo pietoso durante la festa di carnevale. Siamo convinti che Shaila potesse fare un bel percorso all'interno del reality show ma il suo rapporto con Lorenzo che di sano non ha nulla, lo ha completamente rovinato.

Zeudi (6)

La bella Miss ha ritrovato il padre dopo anni di assenza. A lui ha stretto la mano in un incontro inaspettato forse inopportuno da organizzare al Grande Fratello. Nonostante tutto, Zeudi è stata esemplare davanti a questa situazione e ha mantenuto educazione e coerenza. Qualche telespettatore è convinto che non ci fosse stata un'assenza tanto lunga da parte del padre (è emerso infatti che si seguivano sui social) e se davvero fosse così, il tutto diventerebbe il solito teatrino di teatranti che cerca il consenso anche ragioni legate a aspetti molto più intimi e sofferenti. Noi, in questo, caso, le diamo il beneficio del dubbio. Pare che la giovane campana presto si scioglierà dagli Shailenzo e ne prenderà le distanze. Speriamo.

