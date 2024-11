Grande Fratello, pagelle di lunedì 12 novembre: il triangolo Stefano-Federica-Alfonso stanca (2), Maria Vittoria regina (8)

News VIP

Ieri sera è andata in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello: cosa sarà successo e come si saranno comportati i gieffini? Scopriamolo insieme con le nostre pagelle.

La nuova puntata del Grande Fratello è andata in onda ieri sera, lunedì 12 novembre, su Canale5 e a fare il suo ingresso in Casa è stato Stefano Tediosi, ex tentatore di TI e attuale innamorato di Federica Petagna. Gli autori hanno provato così a ricreare il triangolo dello scorso anno con Perla-Mirko-Greta, ma ne è uscita fuori una copia un po' sbiadita. Beatrice Luzzi intanto recupera il suo smalto e mette a segno diversi colpi, mentre la coppia Shaila-Lorenzo continua a non risultare credibile. Infine, Maria Vittoria Minghetti si conferma l'autentica regina del programma. Scopriamo insieme cosa è successo con le nostre pagelle.

Grande Fratello, le pagelle della puntata di lunedì 12 novembre: il triangolo Stefano-Federica-Alfonso ha già stancato, Mavi regina indiscussa

Stefano, che Tedio(si): il triangolo con Federica e Alfonso ha già stufato (Voto: 4)

"Che noia, che barba, che barba, che noia", avrebbe detto l'indimenticabile Sandra Mondaini e mai frase fu più azzaccata di questa. Perché decisamente del triangolo Federica-Stefano-Alfonso non se ne sentiva il bisogno. Tuttavia, gli autori del reality hanno provato in tutti i modi a replicare il modello crossover con TI e ci tocca ora osservare le interazioni di Stefano Tedio(si) e dell'onicotecnica partenopea, che hanno un grado di passione pari a quello di una candella mezza spenta. Come sottolinea Alfonso Signorini, l'ex tentatore e la gieffina a malapena si lasciano andare a qualche effusione quando si rivedono e, a detta loro, sono trascorsi diversi mesi dall'ultima volta che si sono riabbracciati. Altrettanto deprimente è il confronto tra Alfonso D'Apice e Stefano: due maschi alfa (?) per nulla credibili. E l'apice - scusate il gioco di parole - e Stefano che accusa Federica di aver baciato altri uomini, quando loro non sono neppure una coppia - come sostiene lui - e riporta rumors e gossip sulla gieffina, tutti ovviamente sentiti da altre persone. Che tristezza, che squallore, che squallore, che tristezza, sarebbe meglio aggiungere (Voto: 4)

Beatrice Luzzi assesta diversi colpi e così ci piace (Voto: 7)

Beatrice Luzzi sta recuperando alla grande: dopo i primi appuntamenti in cui sembrava traballare un po', l'opinionista si è calata al 100% nel suo ruolo e ha ripreso la sua verve e il suo pungente sarcasmo. Così, blasta Stefano quando lui rivela che dopo TI con Federica sono rimasti in casa per giorni e ironica dice "Beh, vedo che il destino di Federica è quello di restare chiusa in casa". Poi si scontra con le Non è la Rai e rinfaccia loro quello che già Luca Calvani e tre quarti del pubblico avevano notato: sono fasulle come una banconota da 3 euro. Sempre pronte a sparlare di tutti e all'occorrenza diventare improvvisamente le confidenti degli stessi gieffini di cui avevano detto di tutto solo poco prima. Insomma, Beatrice, continua così, ci piaci tantissimo. (Voto: 7)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: due cuori e una capanna è bello, ma meglio due cuori e un portafoglio (Voto: 2)

Shaila e Lorenzo sono riusciti in un intento molto difficile: mettere d'accordo tutti i gieffini della Casa e tutto il pubblico su una verità. Che lei e Lorenzo stanno recitando - e anche male -. La loro credibilità è appesa a un filo e Luca Calvani ieri sera ha smontato davvero la coppia, ricordando come si siano "appropriati" di tutte le clip del GF, comparendo in ogni video e mettendo in piedi una soap a più stagioni. E quando Shaila commenta che di tutte queste critiche a lei non interessa nulla, Helena ribatte sarcastica "perché sei una donna libera". Abbiamo adorato! Intanto i due innamorati ritornati improvvisamente ai tempi del liceo si beccano un 2.

Maria Vittoria Minghetti, l'autentica regina del GF (Voto: 8)

Maria Vittoria Minghetti, alias Mavi, persino nel nome c'è un non so che di regale ed è giusto così, perché la gieffina si sta confermando la regina del GF. Sarcastica, intelligente, lucida, ma anche capace di emozionarsi, quando si affronta il tema del suo rapporto con i genitori, Maria Vittoria è una delle persone più autentiche all'interno del programma e sta piano piano uscendo dall'ombra a cui sembrava destinata per prendere il suo posto al centro delle luci del Grande Fratello. "Ti chiami Vittoria perché quando ti hanno messo tra le mie braccia sei stata la mia vittoria più grande" le dice la madre emozionandosi. E chissà che questo omen nomen non sia davvero presagio di un'altra vittoria...Noi speriamo di sì! (Voto: 8)

