Grande Fratello: pagelle di giovedì 27 febbraio: la non squalifica di Spolverato (2) , Beatrice Luzzi (4) Shailenzo (n.c.)

News VIP

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello: eliminata Amanda Lecciso, in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma.

Ieri, giovedì 27 febbraio 2025, è andata in onda la trentacinquesima puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta ci sono state poche sorprese, come la prevedibile e spiacevole eliminazione di Amanda Lecciso (il team di Lorenzo Spolverato ormai primeggia e la controparte annaspa), il solito noioso teatrino degli Shailenzo con la loro ultima crisi, una bella sorpresa per Javier che ha incontrato il fratello e nuovamente la faida in corso tra Zeudi e Helena di cui forse sono loro esauste ma a quanto pare non il Gf che continua a proporla ogni puntata. In nomination sono andati Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. Sembra chiaro che tre nomi saranno ripetuti fino alla fine del programma, quello di Chiara, di Helena e di Maria Teresa Ruta (puntualmente scelta dai veterani)

Grande Fratello: pagelle di giovedì 27 febbraio: la mancata squalifica di Lorenzo Spolverato (2) , Beatrice Luzzi (4) Shailenzo (n.c.), Zeudi (3)

La mancata squalifica di Lorenzo Spolverato (2)

Si è parlato e si continua a parlare ancora del famigerato bollitore lanciato da Helena Prestes ma se Lorenzo Spolverato smonta la Casa del Grande Fratello preso da un'ira funesta, si fa spallucce. Era ovvio che non potesse essere squalificato perché Lorenzo tiene i fili degli autori (a quanto pare, in maniera esemplare) ma, esattamente come gli alti concorrenti, sarebbe dovuto finire almeno in un televoto flash che forse non avrebbe regalato il colpo di scena ma sarebbe stato coerente e giusto da parte degli autori che da sempre hanno figli e figliastri. Il vero pupillo protetto è proprio Lorenzo. In passato sono stati squalificati concorrenti per molto meno (si pensi a Daniele Dal Moro o Edoardo Donnamaria). Dopo una ramanzina, Spolverato torna al centro della narrazione senza alcuna esitazione o perplessità. Lui può.

Beatrice Luzzi (4)

Ancora una volta la Luzzi si accende contro Helena contro la quale ha sempre qualcosa da dire. L'opinionista è stata molto criticata per la sua ostilità nei confronti della Prestes anche in passato ma non molla la presa al tal punto che lo stesso Signorini le ha domandato "Non sarei un po prevenuta nei confronti di Helena?", lei al massimo sorride e non aggiunge argomentazioni. Su Twitter ha affermato che la modella brasiliana è arrogante e prevaricatrice e viene da ridere se si pensa che la Luzzi non abbia mai speso una parola contro Lorenzo. Cesara Buonamici, al contrario, non sbaglia un intervento, le sue capacità analitiche sono ben lontane da quelle della collega e vince a mani basse.

Shailenzo (n.c.)

Ormai sulla coppia formata da Shaila e Lorenzo c'è da arrendersi. Durante i loro scontri (molto frequenti) Spolverato la annienta e chiunque nota una tossicità evidente. Shaila è succube di Spolverato e con lui ha perso un grande potenziale nella sua avventura al Grande Fratello. Avrebbe potuto mostrare parti più leggere e viversi in maniera naturale questa opportunità mentre Spolverato l'ha resa instabile, aggressiva, interessata al gioco e pronta a difenderlo quando è indifendibile. Ieri, hanno messo in chiaro che si prenderanno una pausa ma naturalmente, ad un mese dalla fine del programma, non ci crede nessuno.

Zeudi (3)

Zeudi è tutto e il contrario di tutto. Attualmente può contare su un agguerritissimo fandom che (non è da escludere) potrebbe portarla alla vittoria. Il motivo? Non pervenuto. Le contraddizioni della giovane campana sono sotto gli occhi di tutti, basta rivedersi i video in cui sosteneva di provare dei sentimenti per Helena mentre si baciava con Alfonso e cercava di approfondire il legame con Javier, facendo un doppio smacco proprio alla Prestes. Quest'ultima ha deciso di chiudere i rapporti con lei e ne ha tutte le ragioni. In puntata è battagliera poi si dispera perché non viene capita. Ma capirla è impossibile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .