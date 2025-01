Grande Fratello, pagelle di giovedì 24 gennaio: Shaila (3), Helena (8), Zeudi (3), Stefania (8), autori (5)

News VIP

La venticinquesima puntata del Grande Fratello: tra il ritorno degli ex concorrenti e l’introduzione del bonus, ecco cosa è successo.

La puntata di ieri del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 23 gennaio 2025, ha regalato momenti ricchi di colpi di scena e novità inaspettate. Tra i sei ex concorrenti in lizza per rientrare in gara, quattro di loro sono riusciti a riconquistare un posto nella Casa e a quattro veterani è stato concesso un bonus speciale.

Grande Fratello: chi torna ufficialmente in gioco

Gli ex concorrenti, che negli ultimi giorni avevano vissuto nel tugurio, hanno atteso con ansia il verdetto del pubblico. La prima a essere accolta nuovamente nel gioco, come annunciato da Alfonso Signorini, è stata Helena, premiata con la percentuale più alta di voti.

A seguire, Eva, Jessica e Iago hanno conquistato il loro ritorno, essendo i più votati al televoto insieme a Helena. Michael e Federica, invece, si sono fermati a un passo dal traguardo: entrambi sono stati definitivamente eliminati, lasciando la Casa per la seconda volta. La puntata non ha riservato emozioni solo per i ripescati. Alfonso Signorini ha introdotto una nuova sorpresa per gli attuali concorrenti in gara: un televoto flash, che coinvolgeva tutti i partecipanti senza alcuna esclusione.

Ma in cosa consiste questa nuova opportunità? Ecco le parole del conduttore:

“I quattro concorrenti più votati dal pubblico, eletti come preferiti, riceveranno una seconda possibilità. In pratica, come accaduto per gli ex concorrenti, avranno la possibilità di tornare in gioco nel caso in cui vengano eliminati”.

I quattro più votati, che hanno guadagnato questo privilegio, sono stati: Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila. I prescelti non sanno nulla del bonus ricevuto. Scopriranno di avere questa possibilità solo nel momento in cui dovessero essere eliminati.

GF, pagelle di giovedì 23 gennaio: : Shaila (3), Helena (8), Zeudi (3), Stefania (8), autori (5)

Shaila Gatta, Voto: 3

Serata particolarmente brutta quella appena trascorsa per la Gatta. Shaila annaspa sotto pressione e si rende protagonista di diversi scivoloni e di considerazioni decisamente evitabili. Nello scontro diretto contro Stefania Orlando non c'è storia, vorrebbe essere ugualmente una vipera arguta ma la distanza è enorme e si vede. La Orlando l'ha battuta a mani basse e in uno scontro diretto con una persona non sottomessa alla ballerina, il divario è gigantesco e Shaila perde ogni colpo. Si segnala, tra l'altro, un'uscita molto infelice dell'ex allieva di Amici che paragona la sua storia d'amore con Spolverato al matrimonio di Stefania che è evidente sia ancora una ferita aperta per lei. Non solo. Rimarca la differenza di età con con lei, evidenziando non solo una mancanza di contenuti ma anche di logica.

Helena Prestes, Voto: 8

Helena Prestes. Rientrata come concorrente con un 60% di preferenze, Helena torna in pista ed è ancora tutto uno show. Persino dal tugurio riesce a muovere i fili e il suo riavvicinamento a Jessica Morlacchi fa immediatamente mormorare dentro e fuori la Casa. Ma non finisce qui. L'improvviso avvicinamento tra Javier e Zeudi, le spegne forse momentaneamente il sorriso ma la (ri)porta a essere la preferita del pubblico. E' vero che Helena si è mostrata spesso fragile e forse non così sicura di se stessa, ma questa dinamica e la sua consapevolezza ormai di avere il favore dei telespettatori la renderanno la vera guerriera dell'edizione. C'è da crederci e da scommetterci.

Zeudi Di Pama, Voto: 3

Zeudi sembra alla ricerca disperata dei riflettori del reality e anche se il pubblico ieri l'ha premiata con il bonus di rientro (è stata persino la concorrente tra i veterani più votata) alla lunga questo comportamento la penalizzerà. I fan della Prestes erano a suo favore fino a qualche giorno fa, ma il suo improvviso e strano interesse a Javier, le farà perdere consensi. Lei, consapevole di aver fatto un passo falso, già da ieri sera ha cercato di riprendersi la modella brasiliana, cercando di accontentare i telespettatori che sognano una storia con lei. Tuttavia, Zeudi, non si sta rendendo credibile. Dichiara sentimenti per Helena ma nel mentre, bacia Alfonso e poi si avvinghia a Javier proprio quanto la Prestes era pronta a cedere e carica di buone intenzioni dopo aver trascorso una settimana fuori e comprendendo bene quanto piacciono le "Zelena".

Stefania Orlando, Voto: 8

La Orlando sembra proprio che riuscirà a essere la vera antagonista della Gatta, un ruolo che fino ad ora, nessuno è riuscito ad accappiarsi con lode. E' combattiva e pronta sul piede di guerra, capace di smontare i Shailenzo con una parola e trascinarsi anche qualche alleato che sembrava un'impresa impossibile. Nella Casa, infatti, Shaila e Lorenzo sono due concorrenti molto temuti e rispettati, forse per il timore degli inquilini di essere sbattuti fuori al primo televoto. Era necessario un concorrente capace di dominarli e rimescolare le carte in tavola. Adesso la situazione sembra decisamente più equilibrata, animando dinamiche ormai sopite.

Autori del Grande Fratello, Voto 5

L'idea del ripescaggio sarà premiata? Per ora, il reality sembra allo sbando e non ci sono più regole. Anzi, laddove ancora ci siano, vengono cambiate con una velocità disarmante. Il conduttore ci tiene a ribadire che gli ex concorrenti sono stati voluti dal pubblico ma sappiamo tutti che non è così. Chiudono un occhio su Spolverato che ha usato il cellulare e poi lo strizzano davanti ad un bonus che dovrebbe accontentare i veterani e il pubblico. In sostanza, Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila se dovessero essere eliminati, tornando in gioco. Dunque, che senso potrebbe avere votare per eliminarli? Nessuno. Si farebbe prima a eliminare uno qualunque che sperare di avere fuori dal reality loro quattro che dovrebbero essere eliminati due volte in tempi davvero biblici. Il gf ha garantito la sopravvivenza dei quattro gieffini, praticamente a vita.

