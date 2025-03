News VIP

La trentanovesima puntata del Grande Fratello: eliminata Stefania Orlando. In nomination, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez, Helena Prestes e Shaila Gatta.

Ieri, giovedì 13 marzo, è andata in onda la 39esima puntata del Grande Fratello che conclude il suo doppio appuntamento settimanale con la diretta in vista degli ultimi tre appuntamenti che comprenderà la finalissima, in onda lunedì 31 marzo e, che per il momento, ha tre concorrenti a sfidarsi per lo scettro: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La Casa è ancora molto affollata con ben 10 inquilini e ieri, dopo l'esito del televoto tra Chiara, Helena e Stefania, è stata la Orlando a dove lasciare il programma, come preventivato da Lorenzo che pare sia puntualmente (e stranamente) sempre informato su tutto. I concorrenti in nomination per la prossima eliminazione sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez, Helena Prestes e Shaila Gatta (e in questa votazione si potrebbero capire meglio le percentuali, considerando che i fan degli Shailenzo non si schiererebbero con quelli di Zeudi che continuano a votare Chiara regalandole percentuali bulgari decisamente immeritate.

Grande Fratello: pagelle di giovedì 13 marzo, Luzzi (0) Orlando (8), Lorenzo (3), Shaila (6), Helena (8)

Beatrice Luzzi (0)

La puntata si aperta in studio con uno scontro in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. A mani basse, ha vinto la Orlando e le motivazioni dell'opinionista che l'ha definita "cattiva" hanno annaspato da tutte le parti. La Luzzi in questo programma nel suo nuovo ruolo accanto a Cesara Buonamici annaspa e attira antipatie da ogni parte. La stessa collega di poltrona sembra non tollerarla e l'ex gieffina ha avuto anche un botta e risposta piuttosto acido con il conduttore. "Avete pagato il pubblico, mi pare" ha dichiarato la Luzzi al temine del faccia a faccia, ricevendo la stoccata di Alfonso "Un pubblico che l'anno scorso ti piaceva". Beatrice, quest'anno, mette d'accordo tutti. Non viene apprezzata dal pubblico e nemmeno dalle varie testate giornalistiche, come è stato giustamente detto, il suo giudizio è scontato, sappiamo già con chi si schiererà, con il gruppo dei bulli che l'anno scorso tanto odiava. E' sempre egoriferita e quando assume il ruolo di vittima non si capisce perché punti il dito contro tutti, tranne che contro se stessa.

Stefania Orlando (8)

Se la Luzzi è uscita sconfitta dal faccia a faccia, Stefania Orlando, come di consueto, dimostra di essere non una concorrente del reality, ma la concorrente. E' intelligente, arguta, analitica, dotata di una visione ampia e anche di un lato sensibile che i bulli della casa hanno definito ruffiano. Niente di tutto ciò. E' entrata in un'edizione brutta e avvilente e forse forse, siamo persino contenti che sia uscita. Non se la meritavano. Sarebbe una bella idea avere Stefania come opinionista, considerando le sue indubbie doti di esporre idee e pensieri lucidi e sempre interessanti.

Lorenzo (3)

Lorenzo Spolverato ieri è apparso quieto e divertito e persino divertente nel siparietto con Lory Del Santo che ha scelto alcuni concorrenti per improvvisare una sceneggiatura. Prima della puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ricevuto il tapiro d'Oro da Staffelli, ammettendo che, fosse stato per lui, Lorenzo era già fuori dalla Casa con un calcio nel sedere. Ecco, l'idea che ci siamo fatti e che viste le continue proteste nei confronti degli atteggiamenti arroganti e aggressivi di Spolverato, quest'ultimo sia stato messo al corrente e dunque stia cercando di darsi una calmata visto il poco tempo che resta.

Shaila (6)

Durante la puntata, è stata mostrata una lunga clip in cui Shaila si interroga sul motivo per il quale le è sfuggita la finale, ammettendo giustamente che la sua relazione con Spolverato l'abbia penalizzata. Non c'è nulla di più vero. Il suo Grande Fratello senza Lorenzo sarebbe stato completamente diverso. Shaila si è concentrata soprattutto sulla sua relazione tossica e questo, non c'è alcun dubbio, l'ha penalizzata. La Gatta si è analizzata e ha trovato le giuste risposte e speriamo possa ritrovare se stessa ma il tempo che resta è poco e il ricordo che avremo e che continueremo ad avere è quello di una ragazza coinvolta in una relazione con un ragazzo infantile ed egocentrico di cui lei stessa ha assunto gli stessi atteggiamenti.

Helena (8)

Helena ieri ha raccontato la sua storia nella linea della vita. Una storia drammatica che l'ha fatta nascere nelle favelas di San Paolo nella povertà assoluta. La Prestes è fuggita da quella realtà affrontando il mondo fuori e tutt'oggi si evincono gli sforzi per vivere una realità diversa anche se i genitori la continuano a trascinare negli sprofondi, mantenendo con lei un legame soprattutto di comodo. Helena sta facendo un bellissimo percorso al Grande Fratello, è senza dubbio la concorrente che si è più guardata dentro cercando e trovando un modo per dire addio a parti di lei che la danneggiano. Helena Prestes sarebbe la nostra vincitrice. E ci permettiamo una considerazione. Non è il Gf di Zeudi di Palma, la Miss vincerà ma continuerà ad essere l'ombra di Helena.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .