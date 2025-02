Grande Fratello, nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: ''Con me hai chiuso totalmente''

News VIP

Nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma sulla casa del Grande Fratello. La modella brasiliana torna a pungere la partenopea, che esplode e ammette di voler chiudere ogni rapporto.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere l’affermazione di Helena Prestes su Zeudi Di Palma, dal momento che la modella brasiliana ha accusato la concorrente del Grande Fratello di non essere realmente attratta dalle donne, nonostante il loro flirt. Poche ore fa, Helena ha voluto spiegare meglio la sua frase dando vita all’ennesimo scontro con Zeudi, che questa volta sembra decisa a non permetterle più di entrare nella sua vita. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Helena e Zeudi si scontrano ancora

Il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes si è deteriorato in modo definitivo. Le due concorrenti del Grande Fratello sono passate dall’amoreggiare in casa, pronte forse a viversi una love story, al non rivolgersi più parola se non per insultarsi e discutere. La scelta di Helena di fare coppia fissa con Javier Martinez ha lasciato la partenopea molto ferita, soprattutto perché pochi giorni prima lei stessa si era avvicinata al sensuale pallavolista argentino, ma ancora di più perché Zeudi ha sempre sostenuto di essere molto innamorata della modella brasiliana. Helena ha insinuato che in realtà a Zeudi non piacciono le donne, spingendo la madre della gieffina a pubblicare la lettera del coming out della figlia, assicurando che l’orientamento sessuale della figlia è comprovato. Un gesto surreale questo, ma che ha comunque messo nuova carne sulla brace. Poche ore fa, Helena si è ritrovata in giardino a parlare della situazione e ha spiegato cosa voleva dire con le sue insinuazioni.

“Io ho detto che a lei non le piacciono le donne, dice che è sensibile e invece non lo è, non ha mai difeso i miei diritti. Lei non ha mai protetto la mia sensibilità, il mio amore per Javier… Non è stata matura da capire che le cose finiscono, e non hai dato valore alla donna che sono io. A te non frega nulla delle donne, oppure competi con le donne. Io non ti sopporto perché sei bugiarda”.

Insomma, Prestes ha spiegato che non avrebbe mai voluto mettere in dubbio l’orientamento sessuale di Zeudi, ma affermare che lei dice di sostenere le donne sempre e comunque, mentre sta facendo di tutto per ferire lei che fino a poco fa diceva di amare. Una mossa furbetta da parte della modella brasiliana, che si è resa conto dello strafalcione, oppure una difficoltà linguistica reale? Questo non possiamo saperlo con certezza ma solamente prendere per buono quello che Helena ha spiegato. Durante il comizio della gieffina ecco che arriva Zeudi che non prende per niente bene le sue parole e tuona:

“A me non servi tu per far conoscere la mia luce, la mia luce esce anche senza di te. Con me hai chiuso totalmente, ma avevo già chiuso da un bel po’. Io le donne invece le tratto benissimo, le porto su un vassoio d’argento. Io ho sempre difeso le donne e continuo a farlo, se non difendo te è perché mi hai fatto del male. Tu sei stata bugiarda con me e con i tuoi sentimenti, non sei mai stata neppure amica”.

Insomma, Zeudi è davvero furiosa con Helena ma questo non può che testimoniare che in fondo un sentimento deluso c’è stato altrimenti non ci sarebbe stato neppure tutto questo livore. Le fan delle Zelena, il nomignolo affibbiato alle due gieffine mentre erano vicinissime che ha dato vita ad un incredibile fan club, devono rassegnarsi dal momento che non solo sembra non esserci speranza per un ritorno di fiamma, ma neppure per un rapporto civile. Dopo lo scontro con Di Palma, Prestes ha avuto un crollo e si è sfogata, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: volano parole pesanti, ecco il VIDEO

Helena e Zeudi, volano stracci: GF, nuovo scontro tra le Zelena: volano stracci!

Grande Fratello, Helena Prestes in lacrime: lo sfogo

Dopo il nuovo furioso scontro con Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha avuto un forte momento di sconforto. La situazione è questa ovvero, sebbene affermi di non volersene curare, è evidente che il voltafaccia della sua amica le sta costando caro a livello emotivo, e lo dimostra il fatto che dopo queste discussioni la modella brasiliana è sempre a pezzi. Consolata da Amanda Lecciso, punto fermo nella sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Helena ha ammesso di essere molto stanca per la situazione.

“Io non merito questo, tante persone non hanno capito il mio atteggiamento e alla fine l’ho conquistati. Io vorrei che lei riuscisse a parlare delle cose e ammettere i suoi errori […] Ho dato tanto e non è servito a niente, sono stanca e triste. Non merito questo. Non mi abbatto, ma vedo che gli sforzi che faccio non servono a niente”.

Amanda e Federico Chimirri, new entry che si è immediatamente affezionato a Helena, hanno tentato di consolarla e così anche il fidanzato Javier Martinez, ma la modella sembra affranta. Potrebbe entrarci anche il fatto che sia stat eletta seconda finalista di questa edizione del Gf Jessica Morlacchi e non lei? Forse un po’ di rancore c’è.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .