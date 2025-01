Grande Fratello, nuovo colpo di scena, notte bollente tra Zeudi e Javier. Una mazzata in arrivo per Helena?

News VIP

Nella notte appena trascorsa, al Grande Fratello c’è stata un’altra svolta inaspettata: Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno trascorso del tempo insieme in camera da letto tra coccole, abbracci e una inaspettata intimità.

Un episodio inaspettato ha scosso le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello, lasciando i fan con opinioni contrastanti. Questa mattina, infatti, le sostenitrici delle ship #Zelena (Zeudi e Helena) e #Helevier (Helena e Javier) si sono ritrovate a dover fare i conti con una realtà che non avevano previsto.

Grande Fratello, Zeudi e Javier nuova coppia?

Durante la notte, la Miss Italia, Zeudi Di Palma e il pallavolista argentino, Javier Martinez. si sono avvicinati in maniera molto intima. Nel buio del loro letto condiviso, tra abbracci e coccole, i due hanno dato vita a un momento di forte complicità che non è passato inosservato alle telecamere.

Javier, visibilmente colpito dalla situazione, ha sussurrato con un tono emozionato:

"Che strano, ca**o. Zeudi, ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a staccarmi, non mi va."

Zeudi, con il suo charme tipicamente napoletano, ha risposto con un sorriso e parole dolci:

"E menomale. Che buono il tuo profumo. Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? 'Sto letto tiene ‘o zucchero.’ Perché è piacevole stare qua."

La scena ha rapidamente generato un’ondata di commenti sui social media, dividendo i fan. Alcuni ipotizzano che si tratti di uno scherzo organizzato dai due per provocare una reazione da parte di Helena Prestes, mentre altri credono che ci sia un interesse genuino tra Javier e Zeudi.

Le sostenitrici di Helena, in particolare, non vedono di buon occhio quanto accaduto, temendo che la modella brasiliana possa sentirsi tradita da entrambi. Con il suo carattere passionale e diretto, è probabile che Helena non rimarrà indifferente di fronte a questa nuova dinamica. Non è chiaro se si tratti di una strategia di gioco, di un semplice scherzo o di un reale avvicinamento romantico. Una cosa, però, è certa: l’equilibrio tra i tre potrebbe essere definitivamente compromesso.

Nel frattempo, l’hashtag #GrandeFratello è in tendenza su Twitter, con migliaia di fan che discutono su chi abbia ragione e sulle possibili reazioni di Helena.

Questo accade dopo che Zeudi ha ripetuto non so quante volte che sa di non essere corrisposta da Helena in quel senso.

Non è una giustificazione comunque perché non mi aspettavo che La Rosalinda fosse lei.

E Javier palesemente ne sta approfittando per avere clip#zelena pic.twitter.com/JcFIPPFk4b — escusa_ segue a loba (@IntoBreath) January 22, 2025

