Grande Fratello, nuovo attacco di Shaila Gatta contro Helena e Javier: "Lui è un fesso, si è innamorato!"

News VIP

Shaila Gatta torna velenosa contro gli Helevier. La ballerina è convinta che Helena voglia solo arrivare alla finale del Grande Fratello.

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a vivere momenti di forte instabilità all’interno della casa del Grande Fratello.

Dopo una breve rottura, i due sembravano aver ritrovato un equilibrio, ma il clima tra loro resta tutt’altro che sereno. il motivo principale delle tensioni è il sospetto di Javier: il pallavolista argentino teme che la modella brasiliana provi ancora interesse per Lorenzo Spolverato. Nonostante Helena abbia provato in più occasioni a rassicurarlo, i dubbi di Javier non si sono dissipati del tutto ma le tensioni si sono spente.

Shaila gatta contro Helena Prestes: “Sta prendendo in giro Javier”

Anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo giorni e giorni di recriminazioni e accuse reciproche, si è riappacificata, tornando ad infiammare il web con la loro travolgente e inarrestabile passione .

Dopo la riconciliazione, Shaila e Lorenzo sono tornati a s(parlare) dei loro compagni d'avventura. Oltre ad attaccare Zeudi e Chiara, l'ex Velina è tornata a parlare del suo argomento preferito, Helena Prestes.

L'ex velina di Striscia la Notizia non ha usato mezzi termini nel giudicare il rapporto tra Helena e Javier. secondo Shaila, la modella brasiliana non sarebbe davvero innamorata del fidanzato, ma lo starebbe semplicemente usando per portare avanti la sua strategia nel reality.

Tra le varie dichiarazioni, Shaila ha espresso senza filtri il suo pensiero su Javier, sostenendo che lui non abbia il coraggio di ammettere di essere "perc**to dalla sua donna". Parole forti, che mettono in evidenza la sua convinzione: Helena starebbe sfruttando il pallavolista per ottenere vantaggi all'interno del gioco.

Secondo Shaila, l'argentino sarebbe troppo ingenuo per accorgersi che Helena lo sta prendendo in giro. A suo avviso, lui è completamente accecato dai sentimenti e non riesce a vedere la realtà dei fatti.

"Lui dorme, non capisce. si è pure innamorato quel fesso. Non vede la verità dei fatti, in questo modo Helena riuscirà ad arrivare al suo obiettivo."

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello ci aspetta lunedì 24 marzo con la semifinale. Al televoto, si sfidano, Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Helena Prestes. Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato sono stati eletti finalisti e, a contendersi lo scettro, restano solo due posti. Riusciranno Shaila e Helena, le due protagoniste dell'edizione, ad arrivare alla finalissima?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .