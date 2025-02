Grande Fratello, nuovo aereo per Helena e Zeudi, la Prestes esausta: "Basta! non siamo più amiche!"

News VIP

Sopra la Casa del Grande Fratello è arrivato un nuovo aereo con un l'ennesimo messaggio dedicato alle Zelena: l'ira di Helena e il fastidio di Javier.

Oggi, la Casa del Grande Fratello è stata protagonista di un altro momento di alta tensione legato ai messaggi aerei inviati dai fan. Due aerei sono passati sopra la Casa, entrambi con messaggi legati al fandom *Zelena*.

Grande Fratello, sopra la Casa arrivano messaggi per le Zelena: le reazioni piccate di Helena e Javier

Questo particolare gruppo di fan, che inizialmente sosteneva il duo Helena e Zeudi, ora pare aver deciso di schierarsi esclusivamente a favore di quest'ultima.

Il primo dei messaggi recitava: "Z sei la nostra prima scelta". Affermazione che, ovviamente, non è stata presa bene da Helena. Infuriata, la gieffina ha commentato con tono critico, chiedendo almeno un cambio di hashtag, accusando il fandom di lanciare messaggi contrari: "È ora di fare il tuo no?”. Zeudi, tuttavia, ha risposto con un’umiltà disarmante, dicendo: “Se loro vogliono mandarmi aerei io posso solo ringraziare”. Nonostante la sua pacatezza, Helena ha continuato con una nota ironica, rispondendo: “Allora ti va bene adesso. Prima no eh?”. Nel tentativo di chiarire ulteriormente, Helena si è espressa in inglese, forse per permettere una comunicazione più diretta con il pubblico internazionale, chiedendo, "You can change the name... the # can change, right. Is Zeudi alone? Non mettetemi più in mezzo." Zeudi, con calma, ha replicato: "Puoi parlare anche in italiano". A questo punto, Helena ha risposto secca: "“Parla che ti ascoltano così cambiano sta cosa perché tra me e te non c'è più niente, mi stai indifferente.” Poco dopo è arrivato un altro messaggio aereo, più specifico questa volta, che recitava: “Helena con Zeudi la tua vera luce”. Ma, contrariamente alle aspettative, Helena non si è nemmeno alzata per ringraziare, rivolgendosi alle telecamere con un commento pungente:" "Eravamo belle insieme, ma non stiamo più insieme, non siamo neanche amiche. Non so che messaggio arriva fuori, ma repostate anche lei che parla male di me”.

A un certo punto, anche Javier Martinez ha voluto dire la sua su tutta questa vicenda, mandando a sua volta un messaggio agli irriducibili fan di *Zelena*:

"Mandiamo un caro saluto a Zelena che stanno un po’ rompendo… sfracassando la vita. Io penso che se veramente vi vogliono bene, devono volere quello che voi volete, non quello che loro vogliono senza sfracassare la vita."

