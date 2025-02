Grande Fratello, notte di passione tra Helena e Javier, Zeudi infastidita dai rumori: "Sono traumatizzata e scioccata"

News VIP

Al Grande Fratello, nella notte, l'intimità tra Helena e Javier, ha sollevato alcuni malumori tra i gieffini.

Dopo la cena di San Valentino in cui gli animi dei concorrenti del Grande Fratello si sono decisamente animati e la serata e non per la serata che doveva celebrare l'amore ma per vecchie e nuove ruggini tra loro, la tensione si è placata e le quattro coppie Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto ritorno nella Casa, ritirandosi nello loro rispettive stanze.

Grande Fratello, Zeudi DI Palma contro le effusioni "rumorose" tra Helena e Javier

Come è noto, nel grande loft della Casa, nelle stanze da letto non ci sono parti e tutti i gieffini dormono insieme. Tra Helena e Javier è scoppiata una passione notturna travolgente, che ha suscitato ulteriori polemiche. Stamattina, la modella brasiliana ha dichiarato: "Ho fatto tardi, mi sono svegliata solo adesso perché ero impegnata a fare l’amore".

Helena e Javier sono rimasti a letto fino a tardi e anche stamattina erano ancora sotto le coperte. Proprio in quel momento, Zeudi Di Palma è passata accanto al loro letto, emettendo un verso che ricordava il suono di un vomito, mentre Chiara Cainelli ha finto di gettare contro la coppia una scatola di Mikado.

Poco dopo, mentre era fuori con le sue amiche, Zeudi si è lamentata per quanto accaduto: "Ragazzi, è successa una cosa che mi ha lasciata di stucco».

Immediatamente, Chiara ha esortato la giovane campana: "Raccontaci, fai l’hype, parlaci di tutto". L'ex Miss Italia ha allora svelato:

"Sono rimasta un po’ traumatizzata e scioccata da ciò che è successo con Helena e Javier. Stamattina è stato difficile salutarli, e ieri non riuscivo a dormire bene, ho dovuto prendere anche della melatonina. Ad un certo punto ho sentito un pianto e ho pensato fosse Shaila, ma non era una ragazza in lacrime… era qualcosa di veramente intenso, non hai idea di come andasse".

A cui Chiara ha replicato: "Già, facevano un gran casino anche alle due di notte, te ne rendi conto?!". Shaila ha lanciato una frecciatina:

"Pensa tu questi, poi dicono di me e Lorenzo, mio Dio!!

IL GESTO DI BUTTARGLI ADDOSSO LA SCATOLA DEI MIKADO CHIARA,FALLO QUANDO HELENA E JAVIER SONO SVEGLI, POI VOGLIO VEDERE SE LO AVRESTI FATTO LO STESSO#grandefratello pic.twitter.com/6FH926eZXe — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 14, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .