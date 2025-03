Grande Fratello, nota giornalista del Corriere della Sera: "Siamo stanchi di Lorenzo Spolverato"

News VIP

La giornalista Grazia Sambruna, ha espresso un'opinione sul discusso prima finalista del Grande Fratello, un parere condiviso da gran parte del popolo del web e non solo.

La giornalista Grazia Sambruna, penna del Corriere della Sera ha detto la sua sul concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, eletto primo finalista del reality show.

Grande Fratello: "I comportamenti di Lorenzo Spolverato sono uno spettacolo inguardabile"

Un'opinione peraltro condivisa da grande parte del popolo del web e da ogni testata giornalistica che si occupa del programma. Spolverato è stato persino soprannominato "l'intoccabile" e il motivo è legato ai numerosi episodi aggressivi e fuori le righe che ha assunti durante il suo percorso al Grande Fratello. L'ultimo dei tanti, dopo un litigio con Shaila, in cui Lorenzo ha preso a calci oggetti e dato pugni al muro, gli è costato un semplice rimprovero da parte di Signorini. Gli affezionati del reality show sanno bene che sono stati puniti concorrenti per molto meno, eppure, Lorenzo, non ha subito nemmeno una nomination d'ufficio come nel caso di Helena, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Tornando a parlare della giornalista Sambruna, nell’ultimo episodio di Boom, il nuovo show ideato da Alfonso Signorini, parlando nella rubrica il "bocciato del giorno" ha fatto il nome del modello milanese spiegando poi il motivo.

"Il bocciato del giorno è una tua conoscenza: Lorenzo Spolverato del Grande Fratello. Io e tantissime altre persone non lo sopportiamo più.""Non sopportiamo più di vedere questo ragazzo che prima del Grande Fratello faceva l’indossatore di pigiami da discount e dopo continuerà a fare quello, se lo prenderanno, comportarsi in modo così aggressivo. Fare Hulk la notte, andare in giro per la casa urlando e tirando pugni alle pareti…Soprattutto contro le donne, contro la fidanzata Shaila e le coinquiline donne della casa, è uno spettacolo inguardabile."

Sarebbe di certo una brutta pagina per il reality show, vedere trionfare Lorenzo Spolverato in questa edizione, considerando i numerosi comportamenti discutibili di cui si è reso protagonista. Secondo alcuni indiscrezioni diffuse dal web, il modello seguirebbe alla lettera le indicazioni degli autori e pertanto quest'ultimi avrebbero un occhio di riguardo nei suoi confronti. Anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, non si sono mai espresse troppo duramente nei confronti del gieffino. Che sia dunque vero che Spolverato goda di un trattamento privilegiato?

