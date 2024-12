Grande Fratello, Natale amaro per Shaila che non riceve gli auguri da Lorenzo: "Egoista, è finita davvero!"

News VIP

Ieri sera, l'aria di festa nel corso della vigilia non ha coinvolto tutti gli inquilini del Grande Fratello. Shaila Gatta ha infatti esternato una grande delusione nei confronti di Lorenzo Spolverato.

Natale amaro per Shaila Gatta che nel corso della vigilia di Natale nella Casa del Grande Fratello, ha notato una grande freddezza di Lorenzo Spolverato che ha deciso di non farle gli auguri. Un comportamento che l'ex ballerina ha trovato particolarmente deludente e per il quale ha ribadito di voler chiudere ogni rapporto con il 28enne originario di Milano.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Lorenzo mi ha fatto passare l'inferno"

Lorenzo ha infatti fatto gli auguri a tutti i coinquilini, ignorando deliberatamente Shaila. Questo gesto ha scatenato la reazione della Gatta, che si è lasciata andare a uno sfogo accorato contro il comportamento del ragazzo:

"È egoista e dovrebbe stare da solo. Se è fatto così, non dovrebbe nemmeno avvicinarsi alle donne, perché le fa soffrire. È egocentrico e lo sa bene. Mi ha fatto passare l’inferno con i suoi silenzi e poi mi dice: 'So che ti ho fatto soffrire'. Allora lo sa, ma continua. Non voglio più vederlo, deve andarsene."

Shaila ha continuato il suo sfogo, esprimendo incredulità e rabbia per il comportamento di Lorenzo:

"Nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto. E poi recita la parte della vittima. Amanda mi rimprovera per le parolacce, ma sono stata fin troppo calma. Chiunque altro avrebbe perso la testa al posto mio."

Dopo la rottura definitiva con Lorenzo, sono circolate voci su un possibile ritorno di fiamma con Javier Martinez, ma Shaila ha subito smentito. Parlando con Mariavittoria Minghetti, ha chiarito:

"Con Javier c’è dialogo e rispetto, ma nulla di romantico. Sono felice per lui e Chiara, sono perfetti insieme e dormono tutto il giorno!"

La Gatta ha precisato di aver ricostruito un rapporto equilibrato con Javier già prima della fine della relazione con Lorenzo, ma senza alcun coinvolgimento sentimentale. Con Spolverato, invece, la rottura sembra definitiva, ma le tensioni rimangono accese. Shaila ha sollevato dubbi sulla sincerità di Lorenzo, in particolare per il suo atteggiamento verso Helena Prestes. I due condividono lo stesso agente, e per Shaila, questo potrebbe nascondere un’intesa studiata:

" Gli è bastato chiudere con me per tornare sui suoi passi. Aveva tanta rabbia con Helena e ora… Secondo te come mai era molto arrabbiato con lei? Capisci a me… ricorda quel discorso ‘proteggiamoci’ che si sono scritti prima di venire qui. Ora stanno c*lo e camicia. Mentre Lorenzo ha un comportamento molto infantile, che ora è diventato il migliore amico di Helena. Poi lui ha da ridire su tutti e appena gli fai un’osservazione scatta. Io poi inizio a fare mille paranoie, penso al passato e rivedo tutto in modo diverso. Dai, la storia dei messaggi che si sono scambiati prima di entrare, ‘proteggiamoci’. Fanno parte della stessa agenzia, non è che si sono messi a tavolino? Loro due hanno proprio lo stesso agente. E dato che prima credevo a tutto… adesso ci ripenso e valuto ."

Esclusa dagli auguri di Natale, Shaila si è confidata con le coinquiline, esprimendo tutta la sua delusione. Durante uno di questi momenti, ha menzionato il suo ex storico, Salvatore “Sasà” Monaco, definendolo un uomo speciale che non aveva saputo apprezzare:

"Perdonami, Sasà. Quando uscirò da qui, ti cercherò. Sei stato una persona straordinaria che non ho saputo accogliere."

Dal canto suo, Spolverato è scoppiato a piangere pensando al muro che si è creato con Shaila. A Giglio, tuttavia, ha confidato di non voler riavvicinarsi anche se la sofferenza è grande.

