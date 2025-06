Grande Fratello, momento difficile per Helena Prestes e Javier Martinez, i segnali parlano chiaro

News VIP

L’atmosfera tra Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sembra farsi sempre più tesa e incerta. Quella che fino a poco tempo fa appariva come una relazione solida e affiatata, ora sembra attraversare un periodo di forte turbolenza, tanto da far pensare a una vera e propria rottura imminente.

Grande Fratello, Jessica Notaro, amica intima di Javier Martinez smette di seguire Helena Prestes

Tutto è cominciato quando Carlo Motta, ex compagno della modella brasiliana, ha pubblicato sui social alcune foto che lo ritraggono in momenti di complicità proprio con Helena, accompagnate da dichiarazioni che non sono passate inosservate: Carlo ha infatti rivelato che lui e Helena si sarebbero rivisti recentemente. Un’affermazione che ha immediatamente alimentato il gossip e ha fatto scattare i sospetti su una possibile crisi tra la Prestes e Martinez.

A rafforzare l’idea che qualcosa non stia andando per il verso giusto, c’è un gesto inequivocabile da parte del pallavolista argentino: Javier ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le immagini che lo ritraevano in coppia con Helena, un segnale social che raramente lascia spazio a interpretazioni ambigue.

Ma non è tutto. A far parlare è stata anche Gessica Notaro, amica molto vicina a Javier e in passato in ottimi rapporti anche con Helena. La Notaro ha infatti smesso di seguire la modella brasiliana su Instagram, interrompendo bruscamente una connessione che sembrava solida. Un gesto che ha destato sorpresa tra i fan, considerando che tra le due c’era un forte legame nato proprio durante e dopo il reality.

Come se non bastasse, Gessica ha poi pubblicato una Instagram story piuttosto dura, in cui si schiera apertamente dalla parte del suo amico Javier, rivolgendosi a chi in questi giorni ha lanciato insulti e critiche:

Parole forti, che non solo confermano il clima teso intorno alla coppia, ma che non lasciano spazio a dubbi su da che parte si stia schierando Gessica: la sua difesa è tutta per Javier, mentre il nome di Helena non viene neppure menzionato, un'assenza che pesa come un macigno.

Le ​dichiarazioni dell'ex fidanzato di Helena, Carlo Motta

Carlo Motta, modello originario di Monza ed ex compagno di Helena Prestes, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha rivelato numerosi retroscena sulla sua relazione con la modella brasiliana, attualmente fidanzata con Javier Martinez. Le sue dichiarazioni avrebbero messo seriamente in crisi la coppia, che già da giorni appare in difficoltà.

Motta ha ammesso di aver rivisto Helena in diverse occasioni dopo la fine del reality, a partire dalla sera stessa del suo ritorno da Roma. Secondo quanto racconta, Helena avrebbe cercato di nascondere questi incontri, chiedendogli espressamente di non parlarne con nessuno. Tuttavia, Javier è venuto a conoscenza della cosa da terzi che li avrebbero visti insieme. In seguito, anche Helena avrebbe confermato al modello argentino che lui aveva scoperto tutto, compresi alcuni messaggi.

Carlo Motta ha raccontato di aver chiesto a Helena di confermare pubblicamente i loro incontri, per evitare di essere preso di mira dagli haters, ma lei si è rifiutata, sostenendo che “non ce n’era bisogno” finché non fossero uscite delle foto. Alla domanda se nei loro incontri ci sia stato qualcosa di intimo, Motta ha preferito non rispondere, lasciando spazio a dubbi e insinuazioni. Riguardo ai sentimenti tra Helena e Javier, si è detto incerto: "Forse sono innamorati, o forse c'è solo una convenienza reciproca", lasciando intendere che la loro relazione potrebbe non essere del tutto spontanea.

Infine, quando gli è stato chiesto se provi ancora amore per Helena, Motta ha glissato: "Non ti risponderei nemmeno se sapessi la risposta",

I fan della coppia Helevier sono ora in allerta, nella speranza che si tratti solo di un momento di difficoltà passeggero. Ma al momento, i segnali social e le reazioni pubbliche delle persone vicine ai due protagonisti sembrano dipingere uno scenario tutt’altro che sereno.

