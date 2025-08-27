Grande Fratello, Mirko Brunetti sbotta sui social: "Dovete per forza trovare il marcio anche dove non c’è"

News VIP

L'ex concorrente del Grande Fratello e Temptation Island, Mirko Brunetti, si lascia andare a un duro sfogo sui social in cui difende la sua storia d'amore con Silvia Ghio dalle critiche.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre e sarà condotta da Simona Ventura. Nell'attesa, un ex gieffino e volto di Temptation Island si è lasciato andare a un duro sfogo sui social in cui ha replicato a tutti coloro che hanno messo in discussione la sua storia d'amore.

Mirko Brunetti replica alle critiche e accuse

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà un vero e proprio ritorno alle origini. La produzione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, avrebbe infatti deciso di rimettere al centro lo spirito “classico” del programma, con regole più rigide e meno aperture verso il mondo social. Ma chi saranno i nuovi concorrenti?

In attesa di scoprire da chi sarà formato il cast, un ex gieffino e volto di Temptation Island è tornato a far parlare di sè. Stiamo parlando di Mirko Brunetti che, infastidito e stanco dagli ultimi rumors sul suo conto e la relazione con Silvia Ghio, ha letteralmente sbottato sui social e chiarito una volta per tutte la sua posizione.

La sfuriata social di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è tornato al centro dell'attenzione mediatica per la sua situazione sentimentale. Archiviata la lunga storia d'amore con Perla Vatiero dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello, Mirko ha conosciuto Silvia Ghio e tra loro è subito scattata la scintilla. Una frequentazione che, però, ha spiazzato e infastidito i fan della ex coppia, che hanno iniziato a sostenere che in realtà lui avesse già una “sostituta” pronta.

Ad alimentare le polemiche sono state le ultime storie di una romantica camera d’albergo, addobbata con palloncini e cuori rossi, pubblicate da lei. Come riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, in molti hanno pensato che Silvia e Mirko stessero festeggiando il loro primo anniversario: "Mirko Brunetti sta festeggiando l’anniversario con la nuova fidanzata. Lei ha pubblicato dei video della camera dove alloggiano piena di cuoricini e addobbi. Avevate ragione quando avete detto che si erano conosciuti l’estate scorsa. Lui si è lasciato con Perla ad agosto e poche settimane dopo aveva già la sostituta". Accuse che hanno provocato la reazione furiosa di Brunetti, che è intervenuto sui social ribadendo di aver conosciuto la sua attuale fidanzata diversi mesi dopo la rottura con Perla:

Ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta ca***te? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. No ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere soprattutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è. Ps: Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai andiamo avanti tutti.

