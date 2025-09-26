Grande Fratello, Mirko Brunetti, addio all’Italia: “Londra sarà la nostra casa”

News VIP

Dopo la separazione da Perla, Mirko trova amore e futuro a Londra con Silvia Ghio.

Mirko Brunetti, noto per la sua partecipazione a Temptation Island con Perla Vatiero e alla scorsa edizione del Grande Fratello, ha preso una decisione importante sul suo futuro, decidendo di trasferirsi all'estero con la sua attauel compagnia Silvia Ghio,

Grande Fratello, Mirko annuncia il trasferimento a Londa insieme alla sua compagna Silvia

Tra le storie del docu-reality di Filippo Bisciglia la storia di Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha senz'altrolasciato il segno. Il loro rapporto, nato sotto i riflettori e alimentato da momenti di passione e tensione, ha attraversato più fasi: la rottura al falò di confronto, il ritorno di fiamma dopo essere entrati nella Casa del Grande Fratello e infine la rottura che ha lasciato i numerosi fan della coppia spiazzati. Per chi infatti aveva seguito la loro storia, l’epilogo è parso improvviso, soprattutto perché nei mesi precedenti la coppia aveva dato segnali di riavvicinamento e aveva persino raccontato pubblicamente la volontà di riprovarci.

A distanza di pochi mesi dalla rottura, Mirko ha incrociato sulla sua strada Silvia Ghio, incontrata frequentando un corso di recitazione a Roma. Tra i due è scattata subito una forte intesa e la frequentazione si è rapidamente trasformata in qualcosa di più serio. La relazione ha preso piede pubblicamente e, nonostante le critiche di parte del fandom originario — che ha subito insinuato l’esistenza di una “sostituta” pronta al posto della ex — Mirko ha smentito le accuse, cercando di mettere a tacere le polemiche e di lasciare che la sua nuova storia si sviluppasse al riparo dal chiacchiericcio social.

Come detto, oggi arriva un nuovo, importante cambiamento: la svolta internazionale. Brunetti ha annunciato sui suoi canali social la scelta di trasferirsi a Londra insieme a Silvia, spiegando che si tratta di una decisione meditata, maturata in silenzio fino al momento della condivisione pubblica. Nel suo post ha scritto:

"Hi london. Ci sono cose che maturano e scegli in silenzio finché non è il momento di condividerle. Certe scelte non sono mai facili, tutto ciò che però mi porta a migliorare, a mettermi alla prova e a crescere lo accolgo con positività ed entusiasmo.

È qui che continuerò il mio percorso di studi in cinema, Londra Sarà la mia casa, la nostra.

Finalmente inizia anche questo nuovo capitolo della mia vita. Step by step."

Parole che lasciano intendere una volontà di crescita professionale e personale: Mirko continuerà i suoi studi in cinema a Londra, città nota per la vivacità culturale e le opportunità nel mondo dello spettacolo. La scelta appare dunque motivata da ragioni formative oltre che affettive, con l’intenzione di costruire un percorso comune e duraturo con Silvia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .