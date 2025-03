Grande Fratello, Maxime Mbanda deluso da Lorenzo Spolverato: "Un grande giocatore"

News VIP

Maxime Mbandà il rugbista italiano originario del Congo, eliminato dalla Casa del Grande Fratello il 20 febbraio scorso, sembra abbia avuto modo di ricredersi su Lorenzo Spolverato, il modello milanese tra i concorrenti più discusi di questa edizione.

Grande Fratello, Maxime Mbandà su Lorenzo Spolverato: "L'istinto mi dava dei segnali e forse da una parte avrei dovuto seguirlo"

Maxime, nelle sue storie Instagram ha infatti postato una sua foto con Lorenzo accompagnando il post con eloquenti parole che si riferiscono ad alcune confessioni fatte da Spolverato che pare non abbiano riscontri reali. Non è del tutto chiaro, ma forse il rugbista ha avuto modo di constatare che alcune confidenze del modello milanese non sia vere. Spolverato ha spesso raccontato di aver vissuto un'adolescenza drammatica a causa di cattive compagnie che l'hanno indotto a fare e comportarsi in maniera aggressiva e autoritaria e di aver commesso atti di cui si pente. La mamma di Lorenzo, nell'ultima puntata del Grande Fratello, ha confessato di non aver mai visto Lorenzo aggressivo, nonostante i suoi comportamenti nella Casa, spesso oggetto di polemiche.

Tornado a Maxime, l'ex gieffino ha dichiarato:

"Un giorno maturerai anche tu, ne sono sicuro. lo, purtroppo, l'ho fatto tardi, a 31 anni, proprio lì dentro ma ora che sono uscito mi sento molto meglio e piano piano sto affrontando tutti gli errori del passato. Quella casa è in realtà un'occasione privilegiata per fermarsi un attimo dalle vite frenetiche che abbiamo, togliendoci tutte le distrazioni e tutte le responsabilità che ci attanagliano quotidianamente e dove, se davvero lo vuoi, puoi metterti in gioco. L'istinto mi dava dei segnali e forse da una parte avrei dovuto seguirlo. Però, ho sempre cercato di andare controcorrente rispetto al pensiero comune per andare a cercare di conoscere la storia della persona per capire come mai si comportasse in quel modo."

"Mi hai raccontato qualcosa in modo superficiale ma più cercavo di andare nel profondo e più glissavi, rimandavi. Pensavo non volessi far tornare in superficie certi dolori e quindi da una parte ti ho giustificato ed accettato per quello che eri. Quando sono uscito però mi hanno mostrato un'altra verità. Se davvero la storia che racconti non è vera allora purtroppo devo ammettere di essere stato proprio ingenuo. La tua verità la conosci solo tu e solo tu saprai se sentirti in pace con te stesso o meno. Non posso biasimarti perché, se così dovesse essere, sei stato un GIOCATORE incredibile. Ma cosa ti rimarrà quando uscirai? Queste sono parole di una persona che ti vuole bene davvero".

Lorenzo Spolverato è il concorrente di cui si è più parlato nelle ultime settimane. Sono stati in molti, tra giornalisti e volti noti, a chiedere l'espulsione del modello per i suoi ripetuti comportamenti aggressivi e fuori luogo nel reality show di Mediaset. Il Grande Fratello, tuttavia, non ha preso provvedimenti nei confronti del concorrente che è anche il primo finalista dell'edizione.

