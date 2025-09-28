TGCom24
Grande Fratello: Mauro Marin condannato per percosse

Ex vincitore del Grande Fratello 10, Mauro Marin, è stato condannato a venti giorni: il 7 ottobre un nuovo processo.

Il nome di Mauro Marin, storico vincitore della decima edizione del Grande Fratello, torna a far discutere. L’ex gieffino è stato condannato dal tribunale di Sulmona a venti giorni di reclusione per il reato di percosse nei confronti della sua ex compagna.

Grande Fratello, Mauro Marin torna in tribunale: condannato per percosse, a ottobre nuova udienza

I fatti contestati risalgono all’11 gennaio 2023: secondo l’accusa, Marin avrebbe aggredito la donna all’interno della sua abitazione, spingendola contro una colonna e premendole una mano sul volto. L’episodio, certificato da referti medici, ha comportato una prognosi di cinque giorni per trauma toracico e facciale accompagnato da uno stato di agitazione psichica.

La versione dell’ex concorrente è stata completamente diversa. Secondo l’avvocata Maria Romilda Ratiglia, ciò che la procura ha definito un atto violento sarebbe stato, nelle intenzioni di Marin, soltanto un abbraccio troppo vigoroso e interpretato male dalla donna. Una ricostruzione che però non ha convinto il giudice, almeno sul capo d’imputazione relativo alle percosse.

Il processo non riguardava solo le percosse. Marin era accusato anche di molestie nei confronti dell’ex compagna e di minacce rivolte al padre della donna. L’accusa parlava di telefonate insistenti, messaggi continui e fotografie scattate alle auto della famiglia, oltre a presunte frasi allusive contro il padre dell’ex, con il riferimento a conoscenze pronte a “sistemare la faccenda”.

Su questi punti, però, il tribunale ha stabilito l’assoluzione con formula piena: “il fatto non sussiste”. Una decisione che ha ridimensionato il quadro delle accuse, confermando la condanna solo per il capo relativo alle percosse.

Non è la prima volta che Mauro Marin si trova al centro di un’aula di tribunale. Nel 2023 era stato prosciolto da altre accuse di maltrattamenti e calunnia, sempre a Sulmona, mentre in passato era stato anche denunciato per sottrazione di minore, procedimento poi archiviato. Dopo la vittoria al GF10 nel 2010, che gli aveva regalato enorme popolarità e un seguito di fan fedeli, Marin aveva intrapreso una carriera tra eventi, ospitate e social. Negli ultimi anni, però, il suo nome è tornato alla ribalta più per questioni giudiziarie che per attività professionali o televisive.

La vicenda non si conclude con la condanna appena emessa. Marin dovrà infatti comparire nuovamente in aula il prossimo 7 ottobre, sempre a Sulmona, per un nuovo procedimento. In questo caso, l’accusa riguarda una presunta minaccia con coltello al padre della sua ex compagna. L’ex gieffino ha già respinto l’accusa, sostenendo che non si trattasse di un’arma, ma di un semplice tagliacarte.

