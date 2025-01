Grande Fratello, Matteo Diamante lancia pesantissime accuse: ''Raccomandati, non ho accettato compromessi perché sono etero''

News VIP

Matteo Diamante, tra i protagonisti del Grande Fratello nell'edizione vinta da Nikita Pelizon, lancia accuse davvero pesanti al programma. Ecco cosa ha svelato.

Nella casa del Grande Fratello, come ogni anno, si instaurano una serie infinita di polemiche a causa di atteggiamenti violenti, aggressivi verbalmente ma anche fisicamente, puniti dalla redazione ma che non trovano perdono tra il pubblico. Matteo Diamante, ex protagonista del reality show di Canale 5, ha commentato quanto accaduto recentemente per poi lanciare una accusa pesantissima. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Matteo Diamante commenta gli ultimi fatti della Casa

Nella casa del Grande Fratello, come spesso purtroppo accade, alcuni atteggiamenti aggressivi e al limite del perdonabile vengono fuori nelle situazioni di tensione tra concorrenti, dopo mesi di convivenza forzata e tanti irrisolti, che portano i protagonisti del reality show di Canale 5 a perdere totalmente il controllo. Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo assistito alla aggressione di Ilaria Galassi nei confronti di Helena Prestes, poi alla lite tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi che è culminata con parole xenofobe e un bollitore lanciato in aria. Il Gf ha punito le dirette interessate con una Nomination d’ufficio, scampata da Jessica che ha preferito eliminarsi da sola, ma il pubblico ha poi polemizzato contro l’uscita di scena di Helena che ha perso al televoto, certo che i risultati fossero stati truccati.

Insomma, un bel caos commentato recentemente da Matteo Diamante nel podcast Orangle Talk di Danila Cattani. Il content creator digitale ha ricordato la sua esperienza nella casa durante l’edizione poi vinta da Nikita Pelizon, sua ex storica, e ha ammesso che quella è stata l’edizione peggiore di sempre dal momento che soprattutto alla influencer sono state fatte cose atroci, tanto da far decidere a Mediaset di chiudere prima del previsto per salvare la faccia. È vero che, soprattutto negli ultimi anni, si è perso un po’ lo spirito del gioco al Grande Fratello dato che sembra che tutti entrino in casa per litigare, creare coppiette finte a favore delle telecamere e tanta cattiveria. Mentre nella casa del Gf gli inquilini scoprono di un possibile ripescaggio e c’è chi perde la testa completamente, temendo soprattutto il ritorno di Helena dopo l’eliminazione, Matteo lancia una pesante accusa al programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Matteo Diamante lancia pesanti accuse

Dopo aver parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello, ammettendo di aver preso parte all’edizione peggiore di sempre dal momento che regnava la cattiveria pura tra gli inquilini di quell’anno, Matteo Diamante ha fatto una rivelazione e un’accusa sconcertante. Secondo l’influencer, infatti, il suo ingresso nel reality show di Canale 5 sarebbe dovuto avvenire molto prima di quello che poi è stato, e la colpa sarebbe stata di alcuni protagonisti raccomandati che sono passati avanti per aver fatto, parole sue, favori di un certo tipo.

“Io sono etero e rimango etero, non accetto compromessi. Come dice mio padre: ‘C’è pieno di terra nel mondo per andare a zappare.’ Piuttosto quello, guarda, che dare parte del mio corpo per andare…“.

Avete capito bene, Matteo si è assunto la responsabilità pubblica di rivelare che, per andare al Grande Fratello senza problemi e in modo spedito, alcuni concorrenti uomini si sarebbero prestati a fare favori sessuali. Ma a chi? E di chi sta parlando esattamente? Le accuse sono gravi, al momento nessuno ha replicato ma di certo queste parole non passeranno inosservate al pubblico del reality show, che ogni anno vede perdere un po’ di credibilità, pezzo dopo pezzo. Lo dimostrano, del resto, gli ascolti che sono a dir poco bassi nonostante tutto l’impegno di creare intrighi degni di nota.

