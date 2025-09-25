TGCom24
Grande Fratello: Matteo Azzali, il maestro di boxe che mise k.o. due rapinatori

Matteo Azzali, 47 anni, ex pugile professionista e oggi maestro di boxe, che lunedì 29 settembre varcherà la porta rossa della nuova edizione del Grande Fratello.

Matteo Azzali, l’ex pugile che affrontò due rapinatori: ora è concorrente del Grande Fratello

Nelle ultime ore, sono emerse delle notizie che riguardano il nuovo inquilino della Casa, Matteo, infatti non è solo noto per essere una appassionato di sport. Come riportato da Biccy, qualche tempo fa è balzato agli onori della cronaca per aver reagito a un tentativo di rapina. Due uomini armati di coltello provarono a portargli via portafogli e orologio, ma lui non si è lasciato intimidire e li ha messi k.o.

"Diciamo che non ero d’accordo sul fatto che il mio portafogli e il mio orologio diventassero loro. Perché? Perché era roba mia. E poi il coltello è da maleducati", ha raccontato con ironia.

All’epoca i giornali titolavano: "Gli puntano il coltello alla gola: ex pugile mette k.o. i rapinatori. Lo aggrediscono nel parcheggio del Palasport, lui reagisce e li mette in fuga". E lui stesso spiegava: "Erano in due e volevano derubarmi. Volevano l’orologio e il portafogli, ma ho fatto partire un gancio. Erano stranieri, uno sulla quarantina e l’altro più giovane, poco più che ventenne e con una cicatrice".

Un episodio che poteva finire malissimo, ma che ha dimostrato la lucidità e la determinazione di Azzali, qualità che ora porterà con sé nella Casa più spiata d’Italia.

Intanto su Instagram è stato diffuso il video di presentazione del nuovo concorrente, che si descrive come un uomo positivo, romantico e con il cuore in mano. Dopo la fine della carriera agonistica, a causa di un infortunio nel 2003, Matteo ha deciso di dedicarsi all’insegnamento del pugilato, fondando la sua scuola a Parma e diventando un punto di riferimento per tanti giovani atleti.

Nella clip di presentazione al Grande Fratello, Matteo si è raccontato senza filtri:

"Ho 47 anni e vivo a Parma. Prima facevo il pugile poi ho avuto un infortunio grande nel 2003 e mi sono messo a fare il maestro di pugilato. Sono abbastanza positivo nella vita. Il mio più grande sogno è riuscire a lasciare qualcosa nella vita, lo faccio con i miei ragazzi e spero che loro un domani possano essere fieri del loro maestro. Spero che mi portino nel cuore per sempre"

Si definisce "l’ultimo dei romantici" e lo conferma con parole semplici ma autentiche:

"Credo di essere molto romantico, forse sono l'ultimo dei romantici. Cerco una persona che mi voglia bene, non cerco avventure. In amore non ho strategie, sono brutto ma sincero... cuore in mano sempre".

Con la sua storia fatta di rinascita, coraggio e ironia, Matteo Azzali è pronto a una nuova sfida: non più sul ring, ma nella Casa del Grande Fratello.

