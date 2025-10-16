Grande Fratello, Mascia Ferri rivela: "Tornare nella Casa? Sono stata contattata per..."

News VIP

L'ex iconica concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, Mascia Ferri, ha ricordato la sua esperienza nella Casa e parlato della possibilità di rivederla sul piccolo schermo.

La quarta puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex iconica concorrente Mascia Ferri ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e commentato la nuova edizione del popolare reality show.

Le rivelazioni di Mascia Ferri sul Gf

Mascia Ferri, la famosa "panterona" della Casa, è stata la vincitrice morale della seconda edizione del Grande Fratello. Grazie alla sua ironia, spontaneità e fascino, la donna è riuscita a conquistare e ammaliare il pubblico di Canale 5. Intervistata dal Corriere della Sera, Mascia ha ricordato la sua indimenticabile esperienza nel reality show condotto all'epoca dalla giornalista Daria Bignardi e svelato qual è stata la difficoltà più grande:

Sono riuscita a conquistare il pubblico grazie alla mia grande energia e per la simpatia, almeno così mi dicevano gli altri. Ciò che è venuto fuori di me è il mio essere diretta, genuina, schietta, una romagnola doc. A questo poi si aggiunge una fisicità prorompente. La casa dell’epoca non era una villa in stile hollywoodiano come si è visto nelle ultime edizioni. Era una specie di topaia con due camerate, un bagno da dividere in 14, la cosa che più odiavo, un buco di piscina e una sauna. Quando sei lì dentro viene fuori più il contatto umano, la difficoltà più grande è vivere con persone diverse, da sopportare anche se ti stanno sul gozzo.

Ripensando a quel periodo, Mascia ha ammesso di non avere rimpianti, anzi. L'ex concorrente del Gf ha anche raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma di Canale 5 e confessato che le piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme alla sua amica Alessia Fabiani:

Rifarei tutto senza problemi. Sono orgogliosa del mio percorso. Quando sono uscita dalla Casa è stato tosto anche perché non c’è stato il tempo di prepararsi a quel successo. Ero letteralmente assalita dalle persone e non tutte erano solo affettuose… Non potevo andare da nessuna parte, nessuno mi lasciava in pace...Oggi ho 52 anni, sono sposata e madre, lavoro come imprenditrice, ho delle responsabilità. Nel tempo si diventa sempre meno appetibili tranne che non si sia un grandissimo personaggio. In passato ho rifiutato diverse proposte. Mi piacerebbe partire con Alessia Fabiani come concorrenti di “Pechino Express”, di nuovo insieme in giro per il mondo.

Mascia pronta a rientrare nella Casa del Gf?

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, Mascia Ferri si è sbilanciata sulla nuova edizione Nip condotta da Simona Ventura. L'ex concorrente ha ammesso di seguire ancora oggi il reality show e rivelato di apprezzare molto la conduttrice: "Con Simona ho anche avuto il piacere di lavorare per due anni a “Quelli che… il calcio”. Vedremo come andrà, non è facile ogni anno dover reinventare un reality". A proposito di un suo possibile ritorno nella Casa, invece, Mascia ha dichiarato:

Non è il tipo di trasmissione per cui tornerei in tv ora come ora. Nei mesi scorsi sono stata contattata perché sembrava che gli autori fossero orientati a riportare dentro la casa per una settimana i concorrenti di maggiore successo del passato. Alla fine hanno scelto tre opinionisti d’eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

