Grande Fratello: Marina La Rosa senza freni su Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Ecco chi è interessante"

News VIP

L'ex amata concorrente de La Talpa, Marina La Rosa, commenta l'attuale edizione del Grande Fratello sbilanciandosi su alcuni concorrenti ancora in gioco: da Helena Prestes a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex storica gieffina Marina La Rosa ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza a La Talpa e rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Marina La Rosa si sbilancia sui concorrenti del Gf

Marina La Rosa ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, il format web del noto settimanale, in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza a La Talpa e commentato l'attuale edizione del Grande Fratello. Dopo aver spiegato i motivi per cui la scelta di fare Lucilla Agosti la talpa sia stata perfetta, la donna ha confessato di essere stata corteggiata in passato dalla produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

La scelta della produzione di fare la talpa Lucilla è stata perfetta. Essendo la più anonima nessuno avrebbe dubitato di lei [...] Se mi hanno chiamata quest’anno per il Gf? No…. per me però sarebbe un sogno. Lo posso dire? Sono stata un po’ corteggiata in questi anni, però stavo lavorando ad altre cose, avevo altri progetti.

Ospite a Casa Chi, Marina ha continuato commentando le dinamiche e i protagonisti dell'attuale edizione del Gf: da Shaila Gatta a Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Non solo. L'ex concorrente de La Talpa, ha svelato in anteprima l'ingresso nella famosa Casa di una sua amica:

Shaila l’ho incontrata in qualche occasione, ma devo ammettere che non guardo il Grande Fratello. Ha un tono di voce troppo alto, è un po’ aggressiva, un po’ volgarotta mi sembra. Sono famosa per dire quello che penso senza filtri. Helena Prestes a me piace moltissimo perché ha proprio la faccia da str**za. Lorenzo? Forse un po’ narcisista, ma è quello più interessante [...] Fra un po’ entrerà una mia amica, è una donna fortissima, con un carattere stupendo, succederanno un sacco di cose.

Helena e Lorenzo a confronto

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello, dal momento che sono gli unici che riescono realmente a creare dinamiche nella Casa. Isolati in tugurio, per colpa della modella brasiliana, i due concorrenti hanno finalmente avuto modo di parlare e confrontarsi senza l’interferenza di Shaila Gatta.

La modella brasiliana non ha nascosto di essere molto delusa, ma ci ha tenuto a negare di provare qualcosa per il modello. Lorenzo, invece, è convinto che Helena sia innamorata di lui e stia fingendo il contrario: "Io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state, riconosci che sei stata altalenante in queste tre settimane? Io di base penso di ci sia una paura di ammettere quello che provi. Se tu mi volessi bene davvero, non saresti stata in mezzo alla mia relazione".

Quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Federica Petagna, Stefano Tediosi, Luca Calvani e Amanda Lecciso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.