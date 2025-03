Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti furiosa contro Chiara Cainelli: ''Ma come ti permetti''

News VIP

Mariavittoria Minghetti furiosa dopo lo scontro con Chiara Cainelli, che l’ha accusata di averla spedita in Nomination durante la puntata del Grande Fratello a causa della gelosia della dottoressa romana.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha deciso di dare la sua Nomination a Chiara Cainelli ma lei non l’ha presa bene. La dottoressa romana è infastidita dalla reazione della gieffina, e si sfoga dopo la diretta su Canale 5 che ha sancito l’eliminazione di Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta.

Grande Fratello, Mariavittoria e Chiara ai ferri corti

La finale del Grande Fratello si avvicina e nella casa si respira sempre più aria di tensione. Nel corso della puntata in onda ieri sera su Canale 5, che ha sancito l’eliminazione di Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti ha deciso di dare la sua Nomination a Chiara Cainelli, e lei non l’ha presa bene. La dottoressa romana ha preferito scegliere lei e salvare Federico Chimirri, con il quale ha legato particolarmente nelle ultime settimane, e ha dato una motivazione ironica per stemperare la tensione sapendo che Chiara avrebbe potuto rimanerci male. E, neppure a dirlo, così è stato tanto che Cainelli ha poi raggiunto Mariavittoria per spiegazioni e l’ha accusata di averla nominata perché, involontariamente, ha lasciato il segno del suo rossetto sulla camicia di Tommaso Franchi.

“Mi ha detto io con te non voglio parlare adesso, ti ripago con la tua stessa moneta perché prima le ho detto che non mi andava di parlare. Mi dispiace che la mia Nomination, che ovviamente è il mio modo di scherzare, lei ha dovuto dire che non era la reale motivazione. Ma certo, preferisco che esca lei perché ho più rapporto con Federico. Ma perché devi dire sotto la piumone che sono gelosa? Ma come ti permetti. Non sono così matta che faccio un caso di stato per il rossetto”.

Questo lo sfogo di Mariavittoria che si è sentita punta sul vivo dall’accusa di Chiara, e ha spiegato il suo punto di vista. Mentre Giglio ha dato ragione a Cainelli, facendo notare alla dottoressa romana che è normale che ognuno abbia il suo pensiero, la bionda gieffina si è confrontata con Shaila Gatta sulla questione ammettendo di esserci rimasta male per il mancato confronto immediato con Minghetti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Chiara Cainelli e Shaila Gatta deluse da Mariavittoria

Mentre nella casa del Grande Fratello si sono creati dei gruppi molto netti che si sfidano puntata dopo puntata, cercando di portare i propri componenti alla Finale, Mariavittoria Minghetti si è sempre posta nel mezzo legando con le persone di questi due gruppi e chiedendo più volte di non essere messa in discussione per la sua scelta di non schierarsi. Dopo la puntata del Gf in onda ieri sera su Canale 5, Chiara Cainelli e Shaila Gatta, che si è espressa contro Helena Prestes e Javier Martinez, si sono confrontate su quanto accaduto in puntata. Chiara ha ammesso di esserci rimasta male non tanto per la Nomination ma per la risposta acida di Mariavittoria, che le avrebbe detto senza giri di parole di non volerle chiarire nulla al momento, tanto da ammettere di aver ripagato la dottoressa romana con la stessa moneta quando poi è tornata sui propri passi per un confronto.

A quel punto, Shaila ha puntato il dito contro Minghetti, ammettendo di non essersi mai sentita difesa da lei che non sarebbe una brava amica, soprattutto perché al contrario Gatta si è spesa più volte per aiutarla. Insomma, si respira aria di maretta in casa e siamo certi che la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

