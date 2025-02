Grande Fratello, Maria Teresa Ruta smaschera Zeudi: "Mi ha fregato, sapeva delle Rosmello, era una trappola"

News VIP

Maria Teresa Ruta dopo la chiacchierata avuta con Zeudi, ha rivelato di essere stata presa in giro dall'ex Miss Italia.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha avuto un piccolo diverbio con Helena Pretes per via di Zeudi di Palma.

Grande Fratello, Zeudi conosceva le Rosmello, il fastidio di Maria Teresa Ruta

E' stata mostrata una clip in cui la Ruta spiegava a Zeudi il percorso di Dayane Mello, molto amica della modella brasiliana, nel corso della quinta edizione del Gf Vip in cui erano concorrenti. Maria Teresa ha paragonato la relazione tra Dayane e Rosalinda Cannavò con quella tra Helena e Zeudi, insinuando fosse quindi una strategia quella delle Prestes ovvero quello di avere un rapporto speciale con una donna. Il racconto ha stupito l'ex Miss Italia che ha affermato che non sapesse nulla delle "Rosmello".

Poco dopo infatti la chiacchierata con la Ruta, Zeudi si è confidata con Chiara Cainelli, affermando di essere sbalordita:

“ Amo io sono sconvolta. Maria Teresa mi ha detto una cosa che non sapevo. Mi ha detto che Dayane qui dentro al Grande Fratello ha fatto qualcosa con una donna. Ma che è un copione allora? Forse Helena non ha capito chi sono io, ha trovato la persona sbagliata “.

Nonostante l'idea iniziale della Ruta, quest'ultima ha cambiato totalmente idea in quanto ha scoperto che Zeudi era invece a conoscenza del percorso di Dayane e Rosalina e di aver seguito sempre le scorse edizioni del reality (cosa confermata anche da Javier Martinez). Non solo, sul web sono emersi anche vecchi like di Zeudi a Rosalinda che confermerebbero che sapesse perfettamente chi fosse. Maria Teresa ha affermato quindi di essere caduta nella trappola di Zeudi e di essersi sentita presa in giro dalla giovane campana.

Ecco cosa ha dichiarato la Ruta a Stefania Orlando:

"Zeudi ha finto perché mi ha fatto credere che non sapeva niente delle Rosmello e invece mi ha fatto prendere un granchio. Ho capito di essere caduta in una trappola. Stamani in più ho saputo che Alfonso le aveva già detto tutto. A me lei ha detto che non ne sapeva nulla e mi ha chiesto di raccontarle tutto. Sono molto delusa. Perché Zeudi sapeva tutto e mi ha fatto parlare. Zeudi ad Alfonso ha detto che conosceva Dayane e lui allora le ha raccontato del bacio tra Dayane e Adua. Quindi io sono stata messa in una grossa trappolona. Zeudi indagava con me e io mi lasciavo indagare, anche perché poi sono cose di dominio pubblico. Però io adesso so che lei sapeva tutto! Mi faceva domande, così che fossi io a dire tutto in diretta. Anzi temporalmente è Zeudi che può aver creato questa ship e non Helena“.

Ieri intanto, sulla Casa sono volati nuovi aerei con degli striscioni per le "Zelena". Zeudi ha ringraziato i fan mentre Helena è apparsa molto infastidita tanto da chiedere al pubblico di non essere più associata a quella che ormai considera un'ex amica.

"Tra me e te non c'è più niente, mi stai indifferente. Eravamo belle insieme, ma non stiamo più insieme, non siamo neanche amiche. Non so che messaggio arriva fuori, ma repostate anche lei che parla male di me”.

