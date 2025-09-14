Grande Fratello, Maria Antonietta commenta la conduzione di Simona Ventura e svela: "Taricone aveva una marcia in più"

News VIP

L'ex amata concorrente sarda della prima iconica edizione del Grande Fratello, Maria Antonietta Tilloca, ricorda la sua esperienza nella Casa di Cinecittà condivisa insieme al compianto Pietro Taricone.

Maria Antonietta Tilloca è stata una delle protagoniste della prima iconica edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Intervistata dal portale La nuova sardegna, l'ex gieffina si è raccontata a cuore aperto e ricordato la sua incredibile esperienza nel popolare reality show di Canale 5.

I retroscena dell'ex gieffina Maria Antonietta Tilloca sul primo Gf

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà alla conduzione per la prima volta l'amatissima Simona Ventura. Nell'attesa, un'ex storica concorrente del popolare reality show ha rilasciato una lunga intervista a La nuova sardegna in cui è tornata a parlare della sua lunga e indimenticabile esperienza nella Casa più spiata e famosa d'Italia.

Si tratta di Maria Antonietta Tilloca, che partecipò alla prima iconica edizione del Gf insieme all'indimenticabile Pietro Taricone, Rocco Casalino, Salvo Veneziano e Cristina Plevani. A distanza di 25 anni dalla sua prima apparizione televisiva, l'ex gieffina sarda ha svelato il reale motivo che l'ha spinta a partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Daria Bignardi e fatto un bilancio del suo percorso:

Leggi anche Edoardo Tavassi nel cast di un noto programma tv dopo il Gf Vip

Ricordo che stavo programmando il mio trasferimento a Roma e mi serviva mettere da parte qualche soldo per avere una mia autonomia. Mia madre mi disse di provare a fare qualche quiz e mi informò di un altro gioco, 5 uomini e 5 donne chiusi in una casa. Chiamai, mi rispose una voce registrata e lasciai un messaggio. Quella fu la mia candidatura, pensando però fosse un gioco a premi. Era tutto un po’ surreale, era come se la vita fosse congelata. Inizialmente c’era molta adrenalina, era una cosa nuova. A un certo punto era subentrata anche la noia. Io ero una che aveva voglia di fare - e questo temperamento non l’ho perso - e mi sembrava di perdere tempo.

Maria Antonietta ricorda Pietro Taricone

Ricordando la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, che a breve tornerà in onda su Canale 5 con un'edizione completamente diversa, Maria Antonietta Tilloca ha parlato anche del rapporto nato con gli altri concorrenti. Senza troppi giri di parole, l'ex gieffina algherese ha fatto i nomi delle persone a cui era più legata e speso parole di grande stima e affetto nei confronti del compianto Pietro Taricone. Non solo. Maria Antonietta ha colto l'occasione anche per commentare la nuova conduzione di Simona Ventura:

Sono contenta che quest’anno ci sia lei, che porterà freschezza e allegria al programma. Inizialmente si era creato un forte feeling con Cristina, negli anni si sono solidificate amicizie con Lorenzo, Salvo, Marina. Abbiamo una chat in cui spesso condividiamo i nostri pensieri, se possiamo ci vediamo. Siamo come vecchi compagni di scuola le cui vite sono rimaste legate. Ho un ricordo meraviglioso di Pietro. Dentro la Casa si vedeva che lui aveva una marcia in più, a livello comunicativo era il più scafato. A Roma abbiamo avuto modo di approfondire la nostra amicizia, ricordo quando mi disse che voleva fare paracadutismo. Quando è successo l’incidente lavoravo a Porto Rotondo, lo seppi da una giornalista. Presi il primo volo e venni a Roma in tempo per salutarlo. Ci ho messo un po’ per accettarlo. Ho sempre rifiutato interviste su di lui, preferisco andarlo a trovare a Trasacco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.