Grande Fratello, Marco Bellavia parla di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che avevano promesso di aiutarlo

L'ex conduttore Marco Bellavia, tra i protagonista della settima edizione del Gf Vip, ha lanciato una frecciatina a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che si erano resi disponibili ad aiutarlo dopo la travagliata esperienza nella Casa che lasciò dopo appena nove giorni.

Marco Bellavia, ex volto amatissimo di Bim Bum Bam, è tornato sotto i riflettori con una riflessione sulla sua breve ma intensa esperienza al Grande Fratello Vip 7, reality che lo vide protagonista nel 2022 per soli nove giorni. In quel periodo, Bellavia si ritirò a causa di un forte disagio emotivo, scatenando un acceso dibattito mediatico sulle dinamiche interne alla Casa e sull’atteggiamento di alcuni concorrenti, accusati di bullismo nei suoi confronti.

Marco Bellavia torna a parlare del Grande Fratello Vip e lancia una frecciatina a Bonolis e Bruganelli

Durante quella travagliata edizione, l’opinionista in studio era Sonia Bruganelli, che all’epoca dichiarò – anche a nome dell’allora marito Paolo Bonolis – che i due si sarebbero attivati per dare una nuova opportunità a Bellavia nel mondo dello spettacolo. Una promessa che, però, secondo l’ex gieffino non sarebbe mai stata mantenuta.

Proprio in questi giorni, infatti, Marco Bellavia ha condiviso delle storie su Instagram che molti fan hanno interpretato come chiare frecciatine rivolte proprio a Bonolis e Bruganelli. Nessun nome esplicito, ma messaggi allusivi che lasciano intendere un certo risentimento per quella promessa mancata.

Dopo il GF, Marco ha comunque continuato il suo percorso personale e mediatico, affrontando con grande trasparenza i suoi problemi emotivi e ricevendo il sostegno di un ampio pubblico. Ma quel mancato aiuto, oggi, sembra lasciare ancora un piccolo amaro in bocca.

Ospite a Verissimo​ dopo la vicenda molto dibattuta che l'ha visto protagonista al Grande Fratello, l'ex conduttore ha raccontando cosa accadde davvero in quei giorni:

"Ho fatto un macello, sono entrato in quella Casa ed uscito in pochi giorni. Dentro non ho percepito cosa accadeva. Ero fragile ma ho avuto proprio un problema mio di disequilibrio emotivo perché ho dormito molto poco, non era un malessere generalizzato. Io non ho capito bene il regolamento della notte. Avendo dormito poco ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, con la testa fuori dal mio corpo ed ho iniziato a dire e fare cose inspiegabili".

Bellavia ha anche sottolineato quanto lo stress abbia influito su di lui in modo repentino:

"Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo nel giro di pochissime ore e chiaramente ho perso l’equilibrio. Mi è dispiaciuto molto farmi vedere così perché mia mamma ha pianto con me, ha pianto tanto, mi guardava 24 ore su 24 ed ha sofferto tantissimo. Mio figlio meno perché non mi guardava. Col senno di poi sono contento… Ho sofferto perché mia mamma mi guardava sempre e poverina, chissà cosa ha sofferto".

