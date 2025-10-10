TGCom24
Grande Fratello, malumore per il comportamento di Donatella: le lamentele di Francesco

Irene Sangermano

Nella casa del Grande Fratello i nuovi ingressi stanno influenzando negativamente l’umore dei concorrenti, in particolare Francesco ha delle lamentale su Donatella.

Nella casa del Grande Fratello hanno fatto il loro ingresso nuovi concorrenti e crescono le tensioni. Francesco ha notato il comportamento altalenante di Donatella, e se ne lamenta con Giulio. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Francesco contro Donatella

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poche settimane e gli ascolti non stanno premiando il reality show condotto da Simona Ventura. Nel corso dell’ultima puntata del programma andata in onda su Canale 5 hanno fatto il loro ingresso in scena nuovi concorrenti, e inevitabilmente sono nate le prime tensioni a causa di questo scossone inaspettato per gli abitanti della casa. Francesco, in particolare, si è lamentato del comportamento di Donatella, sfogandosi con Giulio.

“Non riesco ad andare ma da quando siamo entrati qua dentro mi ha preso in questo modo. Forse perché siamo di Bari tutti e due? Io non le ho fatto mai niente, c’è un muro da parte sua. Questa cosa mi fa pensare, è brutto partire così con una persona che neppure conosci, io non lo avrei fatto con nessuno qua dentro. Io con una persona così non posso legare”.

Ha ammesso Francesco, che sembra sinceramente dispiaciuto dal comportamento di Donatella, che secondo lui sta creando un muro contro di lui senza nessuna motivazione. Giulio si è detto d’accordo, poi ha parlato della situazione anche con Jonas, ammettendo di trovare i nuovi arrivati molto giocatori.

Grande Fratello, Giulio critica i nuovi ingressi

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Francesco, che è rimasto davvero ferito dal comportamento di Donatella nei suoi confronti, Francesco ha ampliato il discorso criticando in generale i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello, che secondo lui non starebbero giocando in modo sincero. Parlando con Jonas Pepe, infatti, Giulio ha ammesso:

“Stanno forzando molto, hanno voglia di inserirsi subito”.

Jonas si è detto d’accordo, i nuovi gieffini stanno giocando una strategia precisa per cercare di inserirsi ma così facendo risultano poco sinceri. Donatella, in particolare, secondo Giulio, ha proprio cambiato il suo modo di comportarsi. La strategia ripagherà oppure presto anche il pubblico capirà chi sta fingendo davanti le telecamere?

