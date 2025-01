Grande Fratello, Luca Giglio su Zeudi Di Palma: "Deve capire come va la natura, Adamo ed Eva erano uomo e donna"

News VIP

Le dichiarazioni di Luca Giglio, concorrente del Grande Fratello, hanno sollevato un’ondata di critiche sui social.

Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello, è in scena una sorta di "triangolo" con al centro delle dinamiche, Zeudi di Palma. La 23enne, ha ammesso di essersi infatuata di Helena Prestes che, tuttavia, ha cercato di essere abbastanza chiara e trasparente affermando di vederla solo come un'amica. Zeudi, ha confessato di esser anche attratta da Javier Martinez, che vorrebbe approfondire la conoscenza con l'ex Miss Italia.

Grande Fratello: è polemica per le dichiarazioni di Luca Ciglio nei confronti di Zeudi Di Palma

Helena, vedendo i due suoi compagni d'avventura vicini, non ha nascosto un certo disappunto, sentendosi tradita. in un certo senso, da Zeudi che è al corrente del suo interesse per Javier (che, nel mentre, ha ribadito di non avere un trasporto per la modella brasiliana). L'argentino ha parlato questa notte con Ciglio, il quale è finito al centro di roventi polemiche per una frase rivolta a Zeudi.

Giglio ha commentato in modo controverso l'attrazione tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, facendo riferimento al suo coming out rivelato nelle scorse puntate. Nel video catturato dalle telecamere del reality, si sente Giglio rivolgersi a Martinez con queste parole: "Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello." Dopo una risata, ha aggiunto: "Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna."

Le affermazioni hanno scatenato indignazione tra gli utenti, che hanno definito le parole di Giglio offensive e retrograde. Molti spettatori hanno sottolineato come il tono del gieffino fosse irrispettoso nei confronti di Zeudi Di Palma e della sua storia personale. Il tema dell'orientamento sessuale e delle dinamiche nella Casa è stato al centro di numerosi dibattiti, ma questa volta il commento di Giglio ha oltrepassato il limite per gran parte del pubblico.

Zeudi, ex Miss Italia, ha condiviso apertamente con gli altri concorrenti il percorso del suo coming out, un momento toccante che aveva generato empatia tra gli inquilini e i telespettatori. Tuttavia, il commento di Giglio è stato percepito come una mancanza di rispetto nei confronti della sua identità e della relazione che sembra si stia sviluppando tra lei ed Helena. In seguito alle polemiche, ci si aspetta che il tema venga affrontato nel corso della puntata del Grande Fratello, con un possibile richiamo o confronto diretto tra i concorrenti. Intanto, sui social cresce la richiesta di provvedimenti nei confronti di Luca Giglio, accusato di promuovere un discorso discriminatorio.

