Grande Fratello, Luca Calvani reagisce malissimo al possibile ripescaggio di Jessica Morlacchi!

Alfonso Signorini ha sconvolto gli inquilini del Grande Fratello annunciando la possibilità di ripescaggio tra sei concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi. Luca Calvani reagisce malissimo all'idea del ritorno della cantante.

Non si era mai visto prima nella storia del Grande Fratello, eppure sembra che Alfonso Signorini in questa edizione non abbia intenzione di fare sconti e proclamare novità sconcertanti che si prestano a tante critiche. Un esempio? Nel corso della puntata in onda ieri su Canale 5, il presentatore ha annunciato il ripescaggio di sei concorrenti tra cui anche Jessica Morlacchi, notizia presa malissimo da Luca Calvani che ha reagito così.

Grande Fratello, il ripescaggio degli ex concorrenti non convince nessuno

Questa edizione del Grande Fratello non sta decollando e non sono solo i dati dello share a confermarlo, bensì anche le scelte assurde che sta facendo la redazione del reality show di Canale 5, per provare ad attirare il pubblico. Un esempio è senza dubbio l’annuncio a sorpresa del ripescaggio di sei concorrenti tra cui anche Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Quando Alfonso Signorini ha interrogato gli inquilini della casa più spiata d’Italia sulla questione, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non hanno perso tempo a dire la loro, dichiarando di essere totalmente contati al possibile ritorno di Helena. Secondo la coppia del Gf, infatti, la modella brasiliana sarebbe stata votata per essere eliminata dal pubblico dopo un serio provvedimento disciplinare, dunque permetterle di tornare in casa sarebbe andare contro la volontà del pubblico.

Un ragionamento che fila, non fosse che palesemente tutto questo caos è per far rientrare in gioco Prestes e con lei anche Jessica, magari in veste nuova di improvvisate alleate per sconvolgere totalmente l’assetto della casa. Ma come ha risposto il pubblico alla notizia? Se da una parte ci sono stati tanti voti a favore del ripescaggio, soprattutto da parte di chi vorrebbe vedere nuovamente alcuni volti tornare in gioco sperando in discussioni furiose da osservare comodamente da casa con popcorn alla mano, dall’altra in generale l’opinione è stata negativa. Questa mossa, purtroppo, avvalora la tesi che questa edizione del programma condotto da Signorini sia una grande, clamorosa, gigantesca disfatta. C’è anche qualcun altro che si è detto contrario alla questione, in particolare in vista del possibile ritorno di Jessica. Ecco i dettagli.

GF, Luca Calvani sbrocca: no al ritorno di Jessica Morlacchi

Quando Alfonso Signorini ha annunciato, durante la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5, la possibilità di vedere tornare in gioco qualcuno tra i sei concorrenti eliminati, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno reagito con poco entusiasmo. In particolare, Luca Calvani si è detto estremamente contrario al possibile ritorno di Jessica Morlacchi in casa, asserendo che la gieffina non può essere ripescata perché a differenza dei colleghi non è stata eliminata alle Nomination bensì si è ritirata di sua spontanea iniziativa.

“Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi. Se tu dici mi alzo e me ne vado significa che a te del pubblico, degli autori, dei registi, significa che non te ne frega niente - riporta Biccy - Chiunque si ritira da un gioco non può tornare. A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco”.

Insomma Luca, a confronto con Pamela Petrarolo, era davvero furioso all’idea di vedere nuovamente Jessica in casa e del resto non è un mistero che tra i due il rapporto si sia totalmente deteriorato. Morlacchi, infatti, ha preso le distanze dall’attore toscano già durante la sua permanenza al Gf, accusandolo di aver incentrato le sue attenzione esclusivamente su Helena Prestes e facendo intendere di essere a conoscenza di un segreto sull’attore. Segreto che ovviamente, neppure a dirlo, è venuto a galla in diretta dopo l’addio di Jessica al programma suscitando non poco scompiglio. Su una cosa però Calvani ha perfettamente ragione: come si può permettere a dei concorrenti eliminati che hanno vissuto settimane potendo informarsi su tutte le dinamiche e le reazioni del pubblico, di tornare in gioco?

