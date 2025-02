Grande Fratello, Luca Calvani: "Nella Casa ci sono tanti attori, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi? Ecco cosa penso"

News VIP

L'ex amatissimo concorrente Luca Calvani rompe il silenzio e svela il suo reale pensiero su alcuni discussi protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Luca Calvani è stato tra i concorrenti più amati, apprezzati e chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistato dal settimanale Chi, l'attore toscano ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella Casa e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Tutta la verità di Luca Calvani

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 27 gennaio 2025 ha visto l'eliminazione dal gioco di Luca Calvani. Un'uscita di scena davvero ingiusta e inaspettata visto che l'attore toscano è stato sin da subito una colonna portante del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ha sempre partecipato attivamente a ogni dinamica della Casa, non si è mai tirato indietro e ha sempre dato tutto se stesso, nel bene e nel male.

A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, Luca ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. A tal proposito, l'attore toscano ha spiegato che la sua eliminazione è stata giusta, dal momento che il suo tempo all’interno della Casa era finito, non essendosi mai risparmiato nelle dinamiche:

Non mi sono risparmiato, ho detto la mia sempre e con onestà. Dal primo giorno mi sono raccontato, mostrando pregi e difetti, senza maschere. Non credo di essere uscito per Jessica, così come non penso di averla illusa. Quando mi sono reso conto che il mio sentire era diverso dal suo, le ho chiesto scusa. A un certo punto le nostre strade hanno iniziato a viaggiare su binari diversi, e questo mi è dispiaciuto. Sono felice, però, di aver chiarito con lei prima di uscire dalla Casa. Non porto rancore.

La frecciatina di Luca Calvani a Lorenzo Spolverato

L'esperienza nella Casa del Grande Fratello di Luca Calvani è stata caratterizzata anche dai numerosi scontri con Lorenzo Spolverato e il suo travagliato e discusso rapporto con Jessica Morlacchi. Parlando del rapporto con i suoi ex compagni di avventura, l'attore toscano ha rivelato che nella Casa ci sono molti attori e fatto i nomi dei suoi preferiti. Non solo. L'ex concorrente ha colto l'occasione anche per dire la sua sul modello milanese, che è stato proclamato il primo finalista dell'attuale edizione del reality show:

Ci sono molti attori e spesso sono loro stessi inconsapevoli. I miei preferiti sono Iago, Amanda, Stefania ed Helena. Non credo che la partita l’abbia vinta Lorenzo. A mandarmi in nomination sono stati Luca Giglioli e Tommaso Franchi, ed è grazie alla loro scelta che sono uscito. Ho affrontato un televoto contro cinque potenziali finalisti, quindi il risultato non dipende solo da una singola mossa di gioco, ma da un insieme di dinamiche più complesse. Lorenzo è sicuramente un giocatore, ma in questo caso il merito o la responsabilità va riconosciuto ad altri. Mi sembra lanciatissimo e a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggi ha un suo pubblico.

L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 20 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Dopo Alfonso D'Apice, chi uscirà dalla Casa più spiata e famosa d'Italia?

