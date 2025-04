Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Voglio bene a Shaila, vi chiedo di fermarvi"

News VIP

Dopo il doloroso sfogo di Shaila Gatta, arriva il post di Lorenzo Spolverato in difesa della sua ex fidanzata, travolta dalle critiche dopo la fine del Grande Fratello.

A quasi due settimane dalla fine del Grande Fratello, la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere. In un'intervista a Chi, Shaila ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando i motivi dietro la separazione dal modello milanese, avvenuta in modo clamoroso durante la finale del reality.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Giorni difficili, non sto bene come non sta bene Shaila"

La showgirl ha ammesso di sentirsi delusa e arrabbiata, ma anche di aver imparato una lezione importante. Ha confessato di aver agito sotto l’influenza di persone manipolatrici, che hanno contribuito ad alimentare dubbi e insicurezze all’interno della relazione, spingendola a chiudere una storia nata e finita sotto i riflettori.

Shaila ha definito la loro relazione “tossica”, segnata da continue incomprensioni e da un senso di inadeguatezza che la portava a sentirsi sempre in colpa. Ha criticato Lorenzo, descrivendolo come insicuro e incapace di garantire stabilità al loro rapporto, più concentrato sulle dinamiche del gioco che sulla loro relazione reale. Dopo la finale, i due non si sono più sentiti.

Oggi, la ballerina ha anche raccontato il momento difficile che sta vivendo, segnato da tristezza, confusione e depressione. In un post sui social ha espresso apertamente la propria fragilità, parlando della pressione sociale che impone di mostrarsi sempre forti e sorridenti, anche quando dentro si è spezzati. Nonostante il dolore, Shaila ha deciso di affidarsi alla famiglia e al supporto di uno psicoterapeuta per cercare di risollevarsi.

L'ex gieffina ha parlato anche delle tante critiche che sta rivendo, un'ondata di odio che sta contribuendo a rendere particolarmente sofferente il suo presente. A tal proposito pochi minuti fa, Lorenzo Spolverato, su Instagram ha rivolto alla sua ex fidanzata parole di sostengo e affetto invitando tutti a moderarsi e smettere con gli insulti e l'odio, perché in ogni caso, vuole bene a Shaila e lei, al di là del personaggio, "ha un cuore". Ecco le parole di Lorenzo:

"Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. così come lei, non sta bene. Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me... Gli insulti, le critiche pesanti, l'esagerazione dell'odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c'è pur sempre una persona, un cuore!! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire."

