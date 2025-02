Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: urla, calci e lanci di oggetti ma pare non ci saranno provvedimenti

News VIP

La furia di Lorenzo nella notte appena trascorsa al Grande Fratello passerà inosservata? Le ipotesi mentre il web chiede a gran voce un provvedimento contro il modello milanese così come è accaduto a Helena Prestes.

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha nuovamente perso il controllo dopo un litigio avvenuto con Shaila Gatta.

Sembra che tutto sia partito dal rapporto d'amicizia tra Lorenzo e Chiara Cainelli che secondo il modello milanese creerebbe una certa gelosia da parte dell'ex Velina. Shaila ha negato fermamente di essere gelosa di questo rapporto e ha poi rivelato alla stessa Chiara e a Zeudi che Lorenzo le avrebbe consigliato di mostrarsi fintamente gelosa per affinché parlassero di loro.

Grande Fratello, nessun provvedimento per Lorenzo Spolverato

Questo ha suscitato l'ira di Lorenzo che ha accusato Shaila di essersi inventata tutto.

"Che ca**o racconti? Che cosa racconti? Ca**ate racconti. Le ca**ate per farmi passare per quello che si è inventato tutto" , ha dichiarato il modello per poi prendere a calci oggetti, stracciare le loro foto e buttare altre cose in piscina, urlando. Le immagini, nemmeno a dirlo, sono state prontamente censurate dalla regia ma alcuni concorrenti hanno riportato ciò che è accaduto nella Casa. Stefania Orlando, parlando con Mattia Fumagalli ha dichiarato:

"Lui ha aperto l’armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei . Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila. Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata"

Fatti confermati anche dalla stessa Shaila:

"Ma hai visto la scenata che ha fatto Lorenzo? Ha preso il mio armadio, l’ha aperto, ha strappato tutte le cose. Ha preso le cose, le ha spostate su un altro letto…"

Sul web si sta parlando molto dei comportamenti di Lorenzo il quale già in altre occasioni è stato censurato dal Grande Fratello senza subire alcun provvedimento. Settimane fa, in diretta, ha preso a calci in una sedia, fatto rivelato da Ilaria Galassi e non ripreso dalle telecamere. Ora la domanda che tutti si pongono è come mai Helena Prestes ha avuto una nomination d'ufficio e degli atteggiamenti aggressivi di Lorenzo non se ne parla nemmeno? Da escludere anche un provvedimento visto che Spolverato è persino il primo finalista dell'edizione. Dalle anticipazioni ufficiali della puntata di questa sera, non c'è alcun accenno ai comportamenti del modello milanese che ancora una volta, sarà quasi sicuramente tutelato dalla produzione.