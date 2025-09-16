Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Un anno fa entravo nella Casa, fiero di me non cambierei nulla"

News VIP

Dal reality alla vita vera: Lorenzo Spolverato racconta la sua esperienza al Grande Fratello.

È trascorso esattamente un anno da quando Lorenzo Spolverato ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello, dando inizio a un percorso televisivo e umano che lo ha segnato profondamente. Non era un concorrente come tanti, e forse nemmeno lui immaginava che quell’esperienza, durata ben 197 giorni, si sarebbe trasformata in una parentesi capace di ridefinire la sua immagine pubblica e, soprattutto, il suo modo di guardare a se stesso.

Grande Fratello, parla Lorenzo Spolverato: "Un anno inziava l'avventura. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma una cosa era chiara: non avrei recitato"

In un lungo post sui social, Lorenzo ha voluto raccontare cosa ha significato per lui il reality show più longevo della televisione italiana. Non solo un gioco o un’opportunità mediatica, ma una vera e propria esperienza di vita: fatta di emozioni amplificate, momenti di fragilità condivisi davanti alle telecamere e la volontà di mostrarsi senza filtri.

“Un anno fa entravo in una casa. Una porta rossa, tante telecamere... e nessuna certezza - ha scritto il modello milanese - Solo una: quella di voler essere me stesso, sempre. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma una cosa era chiara: non avrei recitato. Avrei vissuto. Di pancia. Di cuore. Di verità. 197 giorni in cui non ho solo partecipato a un reality. Ho vissuto una vita. Una vita in cui ho riso, ho pianto, ho amato, ho discusso, ho sbagliato, ho chiesto scusa. Una vita dove ogni emozione era amplificata, ogni silenzio pesava, ogni parola aveva un eco fuori”.

Lorenzo rivendica con orgoglio di non essersi mai nascosto dietro una maschera, ma di aver scelto la strada della spontaneità, pur consapevole che esporsi in quel modo poteva renderlo anche bersaglio di critiche:

“Mi sono esposto. Ho mostrato tutto, anche le parti più fragili, quelle che spesso si nascondono per paura del giudizio. Perché io nella vita sono così. Non indosso maschere, non creo personaggi. Sono quello che sono, istintivo, emotivo, impulsivo, ma sempre vero. E quando sei vero, quando ti esponi, crei. Crei amore. E crei odio. Perché esporsi significa anche farsi bersaglio. Ma preferirò sempre un attacco sincero a un applauso finto”.

Oggi, a distanza di dodici mesi, non ha rimpianti:

“Oggi, un anno dopo, guardo indietro e non cambierei una virgola. E la vittoria più grande per me... è essere rimasto fedele a me stesso. Mi sono fatto conoscere. Nel bene e nel male. E questa volta, la pacca sulla spalla me la do da solo. Perché sono fiero di me. Fiero di non aver mai avuto paura di mostrarmi per quello che sono. Fiero di aver lasciato il segno. Fiero del percorso che ho fatto”.

Infine, un lungo ringraziamento a chi lo ha seguito, sostenuto e anche criticato, perché ogni parola ricevuta è stata per lui occasione di crescita:

“Grazie a chi c’era, chi c’è ancora, chi mi ha sostenuto e chi mi ha criticato. Perché ogni commento, ogni sguardo, ogni giudizio... mi ha insegnato qualcosa. Grazie a tutti i miei ex coinquilini, con cui ho condiviso momenti indimenticabili. Grazie a chi lavora davanti e dietro le telecamere, a chi rende possibile questo viaggio unico. Grazie al Grande Fratello, che non è stato solo un programma... ma un pezzo di vita”.

Un bilancio, quello di Spoverato, che colpisce per sincerità e che si discosta dal racconto tradizionale dei reality: non c’è enfasi sulla notorietà guadagnata, ma sul valore umano dell’esperienza vissuta. il Grande Fratello rimane ancora un laboratorio umano che può lasciare cicatrici, ma anche insegnamenti duraturi. A breve tornerà in onda la nuova edizione condotta da Simona Ventura, un debutto per la conduttrice di un format ventennale che quest'anno cercherà di tornare alle origini.

