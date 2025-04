Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Sono costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento"

News VIP

Dopo recenti (e anche non recenti) rumors sulle suoi presunti flirt passati con uomini, Lorenzo Spolverato, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, è intervenuto sui social per smentire nuovamente queste voci.

Grande Fratello, le parole di Lorenzo Spolverato: "N on esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione"

Il reality show di Mediaset è terminato da due settimane ma è la sua rottura con Shaila Gatta è ancora tra gli argomenti più chiacchierati tra gli ex coinquilini della Casa come è stato anche durante il programma. L'ex velina, ha deciso di chiudere la sua tormentata storia d'amore con il modello il giorno della finale, lasciandolo attonito e particolarmente amareggiato per l'improvviso cambio di rotta avvenuto dopo una settimana che la Shaila ha trascorso lontano da lui, dopo essere stata eliminata al televoto contro Helena Prestes.

Shaila ha parlato di una relazione tossica che l'avrebbe particolarmente danneggiata e provata e di aver compreso che con Lorenzo, il suo percorso nella Casa è stato caratterizzato concentrandosi sui suoi umori e cambiamenti di umori, mettendo da parte se stessa e la sua tranquillità. Sulle pagine di Chi, la Gatta ha parlato di Spolerato come un ragazzo narcisista e insicuro che si è sempre concentrato principalmente sul gioco. Negli ultimi giorni, Shaila si è immortalata in diversi scatti testimoniando un malessere fisico e psicologico, un momento particolarmente difficile che sta vivendo anche per le tante critiche sta ricevendo. I fan dei "Shailenzo" pare infatti abbiano preso particolarmente male la decisione della ballerina. Spolverato, dal canto suo, sembra anche li vivere un brutto momento ma anche deciso giorni fa, di difendere apertamente la sua ex compagna, invitando tutti a smetterla di insultarla e criticarla.

Lorenzo, ieri, è stato costretto anche ad intervenire su una vecchia questione che era stata affrontata anche nel reality: i suoi presenti flirt passati con uomini e in generale, del suo orientamento sessuale. Qualche giorno fa, l'esperta di gossip, Deianira Marzano, nel programma programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, è tornata a parlare della presunta bisessualità di Lorenzo, uno dei motivi per cui Shaila avrebbe preso le distanze dal modello milanese.

Lorenzo quindi, ha smentito ancora una volta i rumors in questione:

"Costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento, ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un altra donna. Tutto quello che gira sui social in particolare su tik tok è frutto dell’immaginazione delle persone”

