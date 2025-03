Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sarebbe a rischio squalifica, il malcontento degli autori

News VIP

Il modello milanese, Lorenzo Spolverato, primo finalista dell'edizione del Grande Fratello, sarebbe ad un passo da un duro provvedimento che comprometterebbe definitivamente il suo percorso nel reality.

Nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha reguardito, ancora una volta, Lorenzo Spolverato che si è reso protagonista di diversi episodi in cui ha avuto comportamenti molto aggressivi.

Grande Fratello, squalifica per Lorenzo Spolverato? In molti lo sperano

Il modello milanese, ha tirato oggetti e lanciato calci con imprecazioni varie in seguito ad un litigio avuto con Shaila Gatta. Il conduttore ha detto a Spolverato che se avesse dovuto prendere lui la decisione, lo avrebbe squalificato (come in passato è accaduto anche per molto meno) ma il Grande Fratello "è più buono di me" e quindi non lo avrebbero punito.

La questione ha sollevato tante polemiche in seguito ad un comportamento non equo da parte degli autori. Come detto, basta ricordare le squalifiche di Edoardo Donnamaria o Daniele Dal Moro, per comprendere come Lorenzo Spolverato sia ormai definito "l'intoccabile".

Durante la gita fuori porta dei gieffini, pare che ci sia stato l'ennesimo furibondo litigio tra le due fazioni della Casa e che questo abbia coinvolto anche il modello milanese. Che sia arrivato dunque il momento di prendere dei (giusti) provvedimenti contro di lui? Si vocifera di sì. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, ci sarebbe ormai un malcontento da parte della produzione visti i ripetuti comportamenti di Spolverato:

"Come vi dicevo ieri, abbiamo saputo che un concorrente rischia la squalifica dopo ripetuti richiami dal Grande Fratello. E sarebbe la prima volta nella storia del reality che un concorrente già finalista verrebbe SQUALIFICATO! Pare ci sia un malcontento generale da parte degli autori ecc. Sto parlando di Lorenzo."

La questione sarebbe complessa dal momento i cui Lorenzo è tra i finalisti ma gran parte dei telespettatori ritiene che il concorrente sia tutelato e sia stato tutelato troppe volte. Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi sono state punite con una nomination d'ufficio per comportamenti decisamente meno gravi di quelli di Spolverato.

Il prossimo appuntamento con Il Grande Fratello è per lunedì 3 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti che sono finiti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Zeudi Di Palma (che possiede il bonus per rientrare in gioco), Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta e Helena Prestes.

