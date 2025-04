Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio su Shaila Gatta: "Sto metabolizzando una delusione importante"

News VIP

Lorenzo Spolverato, ha parlato per la prima volta della fine della sua storia d'amore con Shaila Gatta, nata nella Casa della recente edizione del Grande Fratello.

A distanza di una settimana esatta dalla fine del Grande Fratello, il modello milanese, tra i protagonisti dell'edizione, ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali in merito alla rottura con Shaila Gatta, la ballerina campana con cui ha avuto una relazione nata nella Casa del realtiy show

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Rifletto e aspetto un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo"

Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio, specificando che ha ancora bisogno di metabolizzare la delusione e spera che ci sarà un confronto con Shaila

"A una settimana dall’uscita dalla casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto. Il motivo per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce."

Il modello milanese ha continuato:

"Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata."

Shaila Gatta, eliminata nel corso della semifinale del Gf, dopo aver trascorso una settimana fuori dalla Casa, è tornata durante la finale del programma per comunicare a Lorenzo la fine della loro storia d'amore. La ballerina ha colto tutti di sorpresa, dichiarando di essersi resa conto che il rapporto con Spolverato non è stato sano e equilibrato. Ha affermato di aver perso se stessa e di essere stata troppo concentrata sul modello, ignorando i suoi bisogni e non venendo rispettata come ha capito di dover essere. Negli ultimi giorni sono emerse anche altre indiscrezioni sulla decisione di Shaila che forse fuori dalla Casa è venuta a sapere aspetti del passato di Lorenzo che non condivide. Ciò che è certo è che la giovane campana non sta passando un bel periodo, infatti, a differenza di tutti gli altri ex gieffini, non ha rilasciato interviste e non ha rivisto nessuno dei suoi ex compagni d'avventura, trinciandosi nel silenzio.

Nella tarda serata di ieri, la Gatta ha condiviso uno scatto della bilancia che segna 51kg. La ballerina, ha accompagnato questo scatto con le seguenti parole:

"Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte

Lorenzo, dal canto suo, si è mostrato spensierato e molto allegro in questi giorni, condividendo immagini del supporto dei suoi fan e di reunion insieme al altri gieffini. Oggi, tuttavia, il modello milanese ha deciso di parlare sui social della fine della sua storia con Shaila, per la prima volta.

