Grande Fratello, Lorenzo Spolverato offende pesantemente Javier: "Marcisci cogli**e!!"

Nuova bufera su Lorenzo Spolverato sempre più fuori controllo. Dopo la puntata del Grande Fratello, ha inveito contro Javier Martinez con parole molto pensanti.

Durante la 37esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, ci sono stati molti blocchi dedicati a Lorenzo Spolverato tra cui il discorso riportato da MariaVittoria secondo il quale il modello milanese, diversi mesi fa, avrebbe spinto la fidanzata Shaila ad avvicinarsi a Emanuele Fiori, quando quest'ultimo era ancora nella Casa.

Grande Fratello, Lorenzo contro Javier: l'ennesima frase agghiacciante di Spolverato

Lorenzo e Shaila hanno negato il tutto, tuttavia è stata mostrata una clip in cui il modello lo ha palesemente chiesto all'ex Velina che si era mostrata del tutto contraria. Il video, come prevedibile, ha generato un certo sconcerto da parte di tutti e anche Signorini ha puntato il dito contro Spolverato, ossessionato dal gioco e perennemente in cerca di dinamiche anche architettate e fasulle. Gli animi durante la puntata sono stati particolarmente accessi e Lorenzo si è scontrato con quasi tutti gli inquilini compreso Javier.

"Bravo! Sei cattivo come Helena e le fai da badante - ha dichiarato Loernzo durante la diretta a Javier - Chiara stava piangendo e ti sei messo insieme agli altri a darle contro, era la volta buona che dovevi stare un po zitto. Devi imparare a stare un pò zitto. Ti fanno sempre gli sconti qua dentro, io le prendo tutte, una ad una e le affronto a testa alta e a te invece fanno gli sconti. Helena ci marcia su ste cose e tu sei identico, complimenti. E non ho paura di te ricordatelo “.

Anche oggi è tornato sull'argomento prendendonsela soprattutto con Helena:

"Sono un gruppo' di str**zi si fanno forza a gruppo perché da soli non valgono un ca**o. Helena è serena sai perché? Quanti sconti riceve? Sco*a tutto il giorno dai, ma chi non sarebbe sereno".

Dopo la puntata, tuttavia, Lorenzo nella zona beauty si è rivolto in maniera particolarmente offensiva nei confronti di Javier e non è nemmeno stata la prima volta. L'argentino era vicino a lui ed è stato chiamato in confessionale, a quel punto Spolverato ha detto rivolgendosi all'argentino:

“Marcisci coglio**!"

Il web, nemmeno a dirlo, continua a chiedere anzi ad invocare provvedimenti nei confronti di Lorenzo che è anche il prima finalista dell'edizione.

COMUNQUE CHE IMBARAZZO PER CHI L'HA VOTATO COME PRIMO FINALISTA SKSKSKSK #grandefratello https://t.co/GnbMl3EcBK — GF NEWS (@GF_news_) March 7, 2025

