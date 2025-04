Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, "non sta bene, piange tutti i giorni"

News VIP

A distanza di poco più di una settimana dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha dichiarato sui social di vivere giorni difficili e sono emersi ulteriori retroscena su come stia vivendo la fine della sua storia d'amore nata nel reality con Shaila Gatta.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "In questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni"

"Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date", ha scritto Spolverato in una storia su Instagram ammettendo che non sta vivendo un momento sereno. Da quando Shaila ha incontrato il modello milanese nel corso della finale del GF per comunicargli la sua decisione di chiudere la loro intensa e travaglia relazione, Lorenzo si è mostrato spesso sui social, spensierato e in compagnia di alcuni ex inquilini. Tuttavia, la verità, sembra stia emergendo in queste ultime ore. Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano il 9 aprile, il modello milanese avrebbe vissuto un forte crollo emotivo negli ultimi giorni: si mormora infatti che chi gli è vicino lo avrebbe visto più volte in lacrime a causa di quanto accaduto con l'ex velina.

"Io so per certo da persone vicine che in questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni", si legge sui social in queste ore.

Shaila dal canto suo, ha rilasciato un'intervista su Chi in cui è entrata più dettagliamente nei motivi che l'hanno spinta a chiudere la storia e non sembra che ci sia possibilità di alcun riavvicinamento. La ballerina campana appare molto determinata, convinta che anche i ritorni avvenuti all'interno della Casa sia stati forzata da un convivenza inevitabile e forzata. Oggi, lontana dai riflettori e soprattutto lontana da Lorenzo, è più consapevole e convinta.

"Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità - ha dichiarato Shaila al settimanale - Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata...Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima. Lui è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Il nostro è stato un “amore tossico”. Per lui, prima di me, c’era il gioco. Non l’ho mai più sentito."

La Gatta ha deciso anche di scrivere un libro su questa travaglia storia d'amore:

"Uscirà presto un libro improntato sulla mia persona. Io non incolpo gli altri, racconto quello che accade. Cioè, che sì noi scegliamo, ma c’è anche chi, dall’altro lato, è consapevole di quello che fa. Lorenzo, per esempio? Per lui, prima di me, c’era il gioco. E c’è sempre stato solo il gioco"

Grande Fratello, anche l'amicizia tra Lorenzo e Chiara Cainelli è finita

Durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli avevano costruito un legame molto forte. Si erano avvicinati tanto da sembrare inseparabili, e Chiara, in particolare, pareva prestare grande attenzione a tutto ciò che Lorenzo diceva, quasi pendendo dalle sue labbra. Tra confidenze e momenti di complicità, si erano più volte ripetuti che, una volta terminato il reality, la loro amicizia sarebbe proseguita anche fuori dalle telecamere. A rafforzare questa convinzione c'era stato anche un momento particolarmente toccante: durante l’ultima cena nella casa, l'ex corteggiatrice si era visibilmente emozionata per le parole affettuose che Lorenzo le aveva dedicato, lasciandosi andare a qualche lacrima.

Tuttavia, una volta finito il programma, la situazione è cambiata drasticamente. Chiara, secondo molti sostenitori di Lorenzo e osservatori attenti, avrebbe subito l’influenza di Alfonso D’Apice, e questo avrebbe inciso sul suo comportamento. Di fatto, la ragazza non ha mai iniziato a seguire Lorenzo su Instagram, nonostante le aspettative dei fan e il legame costruito durante il reality. Da parte sua, Spolverato — che inizialmente l’aveva seguita sui social — ha deciso recentemente di togliere il “segui” a Chiara. Un gesto che non è passato inosservato e che, agli occhi di molti, rappresenta la conferma che quell'amicizia tanto celebrata dentro la casa si è definitivamente interrotta con la fine del reality,

