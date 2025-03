Grande Fratello, Lorenzo Spolverato inizia a temere Zeudi: "Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti, ma non deve vincere"

News VIP

Lorenzo Spolverato, discusso finalista del Grande Fratello, ha capito il potenziale dei Zeudi Di Palma anche grazie al tanto sostegno da parte dei fan, tuttavia, ha affermato di non vederla come una sua amica stretta e spera che non sia lei a vincere il reality.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sarebbe contrario alla vittoria di Zeudi di Palma

Il modello milanese, sempre al centro delle polemiche dentro e fuori dalla Casa (durante la notte pare che abbia nuovamente preso a pugni il muro, svegliando altri inquilini), trascorre molto tempo ad analizzare le dinamiche del gioco per comprendere quale sia anche il concorrente da nominare per poter proseguire il suo cammino per la vittoria. Lorenzo si è quindi accorto che Zeudi è diventata molto forte, soprattutto dal sostegno costante da parte del pubblico tra televoti e aerei. Pur considerandola nel suo "schieramento", Spolverato ha precisato di non reputarla una sua amica stretta e di non desiderare la sua vittoria.

Lorenzo parlando con Shaila, Chiara e Giglio ha esternato il suo pensiero su Zeudi rivelando anche secondo lui, la giovane campana si è studiata attentamente le situazioni e i concorrenti essendo entrata a dicembre. Ecco le parole del modello, come riportate da Biccy:

“Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti. Lei è entrata tre mesi dopo di noi e sinceramente se dovesse vincere al posto… cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola. Non è una che conosco bene, io conosco più te Chiara di lei. Parlo molto di più con te e c’è più rapporto con te. Quindi vedere questa cosa qui mi suonerebbe non giusto. Pensare che possa vincere mi fa strano. Se il pubblico la premierà? Ma togliamo quello, io parlo anche di altro.

E ancora:

"Non mi convince quello che dice, perché in qualche modo in questo triangolo ci sta anche lei e nessuno la obbliga. Se una persona non vuole starci non ci sta. Quindi io ora la vedo così. E non ci dimentichiamo di una cosa. Lei sapeva già tante cose, perché da fuori ha visto bene il programma. Ha detto lei che ha seguito tanto, tutto di tutti. Quindi strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Quindi è anche normale che sia a cavallo. Fino a ora ha giocato bene. Poi mi è suonato strano un discorso che mi ha fatto”.

Naturalmente Zeudi non è ancora a conoscenza del pensiero di Lorenzo e qualora venisse a saperlo magari nel corso della puntata di questa sera, potrebbe crearsi una frattura e la giovane campana potrebbe prendere le distanze dal "team" Spolverato. Non vi è alcun dubbio che, ormai, Zeudi sia una delle possibile candidate alla vittoria finale, come dimostrano i sondaggi e i televoti.

