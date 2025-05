Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha raccontato cosa è successo con Javier e Helena dopo la fine del reality

News VIP

A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di aprirsi e fare un bilancio sincero sui rapporti coltivati all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Lorenzo Spolverato e i rapporti dopo il reality

Dopo aver conquistato il quarto posto e vissuto una rottura sentimentale in diretta nazionale — quella con Shaila Gatta avvenuta proprio nel corso della finale — il modello ha scelto di condividere riflessioni e impressioni con i suoi follower, raccontando com’è cambiato il legame con gli ex coinquilini ora che le telecamere si sono spente.

Durante un’interazione con i fan, Lorenzo ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione con alcuni dei protagonisti del programma. Nessun contatto recente con Javier Martinez e Helena Prestes, una coppia che ha fatto molto discutere durante e dopo il programma. Ecco cosa ha dichiarato il modello milanese, come riportato da Biccy:

Non sento Javier, non so nemmeno dove sia finito, ma gli auguro davvero ogni bene. Ogni tanto mi capita di vedere qualche video con Helena, mi sembrano felici insieme e non posso che esserne contento. Alla fine è normale: con certe persone rimani in contatto, con altre la vita ti porta semplicemente a prendere strade diverse.”

Il legame con altri ex coinquilini, però, è rimasto vivo. Con Giglio e Michael Castorino ci sono state diverse occasioni di incontro, in particolare durante eventi e serate organizzate nel post reality. Diverso invece il discorso per Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, con cui sembrava esserci un rapporto sincero durante la permanenza in Casa:

"Non ci sentiamo più, ma sono convinto che stiano bene. A volte la quotidianità ti allontana, anche se dentro il programma sembrava tutto più intenso.”

Lorenzo ha anche ammesso di aver provato una certa delusione per il comportamento di alcuni ex gieffini che, una volta terminato il programma, si sono letteralmente dileguati:

C’erano persone che stimavo davvero e con cui speravo di costruire un rapporto anche fuori. Poi, finito tutto, sono spariti. Non li ho più sentiti. Mi è dispiaciuto, perché quei legami li consideravo importanti.”

Spolverato ha poi aggiunto:

"L’ultima volta che ci siamo visti è stata una cena alla Sonrisa, ma non c’è stato neanche modo di parlarci sul serio. Io sono uno che dà peso alle cose e se qualcuno mi delude ci rimango male. Il tempo magari aggiusta, ma ci sono valori — come la fiducia e il rispetto — che per me non vanno ignorati. Puoi anche perdonare… ma dimenticare è un’altra storia.”

