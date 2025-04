Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: le prime parole dopo l'inaspettata rottura

News VIP

Finale amaro per Lorenzo Spolverato: la mancata vittoria al Grande Fratello e l'epilogo con Shaila Gatta che ha deciso di chiudere la loro relazione.

Ieri, lunedì 31 marzo 2025, si è conclusa questa lunga edizione del reality show del Grande Fratello con la vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: "Un'altra persona"

Per Lorenzo Spolverato è stata senz'altro una serata difficile dal gusto amaro. Il modello milanese si è dovuto accontentare del quarto posto nonostante sperasse di vincere il reality e forse lo pensava persino. La la serata per Lorenzo si è rivelata ancora più amara del previsto. Shaila Gatta dopo una settimana in cui si è trincerata nel silenzio, è infatti tornata nella Casa, affrontando il suo fidanzato per chiudere la loro storia d'amore.

Erano emersi molti rumors sullo stato d'animo della ballerina e si era parlato della sua volontà di mettere un punto alla relazione con Spolverato già da qualche giorno. Shaila, la scorsa settimana, aveva tolto le loro foto insieme e aveva smesso di seguirlo. Inoltre si è parlato di un momento difficile pr la ballerina campana, sorpresa dalle critiche e amareggiata per la mancata finale.

Poco prima che Alfonso Signorini desse il via alla finalissima di questa intensa edizione del reality show, la ballerina aveva rotto il silenzio con alcune dichiarazioni, dopo giorni di speculazioni:

"Questa settimana è stata abbastanza complicata. Ho dovuto riadattarmi alla vita normale, ho avuto modo di riflettere. Dopo sei mesi e mezzo trascorsi nella Casa non è stato semplice, ma ora va tutto bene. Sono molto emozionata per stasera, vi mando un bacetto."

Shaila si è poi presentata nella Casa e ha avuto un faccia e faccia con Lorenzo, inizialmente incredulo nell'ascoltare le parole dell'ex Velina

"Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo così brutale e aggressivo. Hai giocato con me, hai cercato di isolarmi da tutti. Ho vissuto continui fraintendimenti e manipolazioni da parte tua, e questo mi ha fatto sentire usata e poco amata. Ogni donna merita un amore sano, e quello che ho vissuto non lo era affatto. Se c’è una cosa che rimpiango è di averti chiesto scusa troppe volte, quando invece avrei dovuto chiedere scusa a me stessa per aver permesso che mi trattassi in questo modo."

Spolverato non ha potuto che prendere atto delle parole di Shaila che è sembrata anche fredda e molto distaccata.

A caldo, Lorenzo ha commentato così la sua uscita:

"Non me lo aspettavo fino a questo punto. Ho deciso di rischiare, ma ripensando ai televoti che ha superato, effettivamente Chiara era una concorrente molto forte. Però sapete cosa? Una finale tutta al femminile! A questo punto, spero che vinca Chiara."

Shaila e Lorenzo si sono poi confrontati di nuovo in studio. L’ex gieffino ha espresso la sua incredulità per le parole della ballerina:

>"Non so cosa abbia visto da fuori… Non me lo aspettavo, forse qualcosa l’ha influenzata."

Ma Shaila ha ribattuto con fermezza:

"Quello che c’è stato tra noi non era una farsa, assolutamente no. Ho già detto tutto, non ho più nulla da aggiungere. Non sono stata io a influenzare nulla, ha fatto tutto da solo il suo percorso e presto ne vedrà le conseguenze."

Sempre più confuso, Lorenzo ha chiesto:

La risposta della ballerina è stata chiara:

"Ti ho ascoltato sempre, anche troppo. Non ho più niente da dire. Posso andare?"

Spolverato, senza parole, ha chiuso così il discorso:

"Grazie per il tuo coraggio! Sono senza parole. Posso dire una cosa, Alfonso? Non ho alcun rimpianto, nemmeno uno, neanche con lei. Le cose sono andate così. Chissà cosa ha visto, chissà cosa pensa. Chissà a cosa si riferisce con tutto quello che ha detto senza alcuna spiegazione…"

Dopo la proclamazione di Jessica Morlacchi come vincitrice del reality, l’ex velina ha dichiarato:

"È stata una serata intensa, difficile per me, ma ho dato tutto. È stato emozionante vedere le luci della Casa spegnersi. Un’esperienza incredibile!"

Lorenzo, invece, ha detto:

"La ragazza dolce che mi sorrideva prima di dormire, quella che mi diceva ‘tu no ride’, era un’altra persona…"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .