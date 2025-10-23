Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e la frecciatina a Shaila: "Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così…"

News VIP

Dopo la fine turbolenta della loro storia al Grande Fratello, l’ex coppia continua a punzecchiarsi a distanza sui social: le parole di Lorenzo Spolverato.

La loro relazione era iniziata come una favola dentro la Casa del Grande Fratello, tra sguardi complici e momenti di passione. Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, e Lorenzo Spolverato, modello milanese, sembravano la coppia perfetta. Ma il loro amore, nato sotto gli occhi delle telecamere, si è presto trasformato in un vortice di litigi, gelosie e accuse reciproche.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato non si arrende: le nuove frecciatine alla ex velina Shaila Gatta

Durante la finale del reality, Shaila ha voluto tornare nella Casa per chiudere ogni conto in sospeso con il suo ex, pronunciando parole forti che hanno segnato un punto di non ritorno:

“Sono uscita pochi giorni fa e ho avuto l’opportunità di vedere molte cose. Io ce l’ho con me stessa, non mi capacito di come ti abbia potuto permettere di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai giocato con me. Ho vissuto un amore tossico, mi hai usata e manipolata, non era una storia sana. Sono venuta qui per chiudere”.

Una dichiarazione netta, che non ha lasciato spazio a interpretazioni: Shaila voleva solo una cosa — mettere la parola fine. Da quel momento, l’ex velina ha scelto il silenzio. Nessuna intervista, nessuna replica, nessun commento sul suo passato sentimentale con Lorenzo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Armando Sanchez a Novella 2000, la ballerina avrebbe imposto un vero e proprio veto sul nome dell’ex compagno:

“Lei prima di iniziare l’intervista mi ha detto: ‘mi raccomando, non voglio dire nemmeno il nome di quella persona’. E infatti abbiamo fatto un’intervista senza il nome di Lorenzo, per volere di Shaila. Fu una sua scelta, a me non faceva differenza, anzi se ne parlava avrei venduto di più, mi sarebbe anche convenuto perché avrebbe venduto di più il giornale. Perché io guardo quello, quanto vende, non mi interessa la coppia, a me interessa quanti soldi mi vengono in tasca sinceramente. Non ha voluto però parlarne e io ho rispettato la scelta”.

Una decisione che racconta molto: Shaila non vuole più guardarsi indietro, ma il passato, a quanto pare, non smette di bussare.

Lorenzo non si ferma: “A ognuno il suo specchio”

Se da un lato Shaila ha voltato pagina, dall’altro Lorenzo Spolverato sembra ancora alle prese con il capitolo chiuso troppo in fretta.

Negli ultimi mesi, l’ex gieffino ha pubblicato diverse frecciatine sui social, che i fan non hanno potuto fare a meno di collegare proprio alla sua ex. A luglio, ad esempio, aveva scritto:

“Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio”.

Una frase che molti hanno interpretato come una chiara allusione a Shaila. Negli ultimi giorni, Lorenzo è tornato alla carica. Sul suo profilo TikTok è apparso un nuovo video, accompagnato da una didascalia che ha riacceso la curiosità del pubblico:

“Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”.

Un messaggio ironico ma pungente, che ha raccolto centinaia di commenti. E anche questa volta, pur senza nominarla mai direttamente, i riferimenti sembrano tutt’altro che casuali. Dietro le sue battute, Lorenzo alterna momenti di ironia a toni più riflessivi. Nelle storie e nelle risposte ai fan, prova a ridimensionare il tutto, assicurando di non avere nessuna nuova relazione in corso:

“I social possono dire ciò che vogliono, ma la realtà è che io non sto frequentando nessuno”.

Che si tratti di semplice sarcasmo o di un dolore ancora non del tutto superato, è chiaro che tra Shaila e Lorenzo la tensione non si è mai spenta davvero. Lei preferisce il silenzio, lui la pungola con frasi che suonano come recriminazioni mascherate da ironia. E mentre entrambi cercano — in modo opposto — di voltare pagina, gli irriducibili fan della coppia continuano a seguirli, chiedendosi se queste frecciatine non siano, in fondo, il segno di un sentimento che non è mai stato davvero chiuso.

