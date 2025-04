Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e il messaggio per Shaila: "Anche se non parli, io ti ascolto lo stesso"

News VIP

"Quel testo è per lei", gli ultimi gesti di Lorenzo nei confronti di Shaila Gatta.

Anche a settimane dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, non si placa l’eco della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la cui storia era sbocciata sotto i riflettori della Casa. Lei ha scelto di chiudere la relazione in diretta finale, definendola ‘tossica’ e raccontando di essersi sentita sempre messa “in secondo piano” di fronte alla personalità “manipolatrice e narcisista” di lui.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e il desiderio di rivedere Shaila Gatta

Intervistata da Chi, Shaila ha spiegato così la sua decisione:

“Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità… Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata… Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima. Lui è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Il nostro è stato un ‘amore tossico’.”

La ex velina ha ribadito che il loro rapporto l’ha penalizzata nel percorso al reality, spingendola a evitare di mettere se stessa al primo posto.

Sempre attraverso le pagine di Chi, il modello milanese ha replicato confessando di non aver mai smesso di amarla e di voler ricostruire il dialogo:

“Quando è uscita dal Grande Fratello io sono rimasto lì a cercarla ogni giorno. Poi è arrivata, non l’avevo mai vista così e ero pietrificato. Ha fatto una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle domande o ottenere spiegazioni sulle accuse che mi muoveva. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta leggo anche tanto rifiuto da parte sua."

"Le farei un appello: dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro… L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai mici sbagli. E noi eravamo migliori amici. Io non sono andato via, sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio.”

Dopo l’intervista, i fan – gli “Shailenzo” – avevano sperato che il ritorno di Shaila ieri a Milano servisse a un incontro chiarificatore con Lorenzo. Invece, la ballerina ha partecipato a una festa di compleanno, deludendo molti. A rincarare il sentimento, però, ci ha pensato proprio lui, pubblicando su social una lunga poesia sul silenzio:

“Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride...Il silenzio è cosa viva.”

Secondo la popolare esperta di gossip Deianira Marzano, questo testo è un invito a leggere il silenzio di Shaila non come freddezza, ma come segno di emozioni non ancora espresse:

“Quel testo è per Shaila. Lui ci sente emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti… Non è un post accusatorio, anzi: sembra dirle ‘Anche se non parli, io ti ascolto’.”

Dopo un percorso tra passione e incomprensioni, l’appello di Lorenzo rimane sempre lo stesso: riaprire un dialogo vero, oltre gli schermi del reality. E intanto, tra silenzi e poesie, i due ex gieffini continuano a regalarci nuovi capitoli di questa storia.

